Jogando no estádio Pedro Basso em Foz do Iguaçu, a equipe do Foz Cataratas/Coritiba voltou a vencer pelo Campeonato Paranaense de Futebol. A vítima da vez foi à equipe do Toledo que perdeu pelo placar de 6 a 1. Marcaram para o Foz/Coxa Kamila Chaves (2), Joyce, Larissa, Bruna Amarante e Thaynara, o gol de honra do Toledo foi marcado pela meia Andressa em cobrança de falta.

Mesmo com forte calor a partida iniciou movimentada, as duas equipes buscavam o ataque, mas não levavam muito perigo. O placar só foi aberto aos 37 minutos, Kamila Chaves recebeu a bola e fez o que sabe de melhor, definiu com muita qualidade sem chances para a goleira do Toledo. Cinco minutos depois em cobrança de falta o Toledo empatou a partida, fechando o primeiro tempo em 1 a 1.

Na segunda etapa as poderosas do Foz Cataratas/Coritiba voltaram mais ligadas e logo aos dois minutos Joyce colocou as donas da casa em vantagem. Melhor fisicamente a equipe da fronteira sobrou no segundo tempo, teve mais posse de bola, mas só conseguiu ampliar o placar aos 37 minutos, novamente Kamila Chaves desviando a bola na pequena área marcou o terceiro das donas da casa. No minuto seguinte Larissa marcou o quarto, aos 46 minutos Bruna Amarante fez o dela, nos descontos a artilheira do campeonato Thaynara fechou o placar em Foz Cataratas/Coritiba seis, Toledo um.

No próximo domingo 19, as poderosas do Foz/Coxa enfrentam o Imperial em Curitiba às 16 horas na abertura do segundo turno no estádio Octávio Silvio Nicco.