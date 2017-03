Jogando perante a sua torcida que compareceu em massa ao estádio Pedro Basso, o Foz Cataratas/Coritiba não jogou bem e acabou perdendo para a Ferroviária de Araraquara. O time visitante marcou o único gol da partida na segunda etapa com a meia atacante Raquel em cobrança de pênalti.

As duas equipes entraram em campo em busca dos três pontos, pois tanto Foz Cataratas/Coritiba como Ferroviária de Araraquara, haviam perdido na estreia do campeonato. O primeiro tempo foi equilibrado. O time da casa chegava com mais frequência ao ataque, mas não incomodava a goleira Luciana. As visitantes perceberam que tinham muito espaço pelo meio e aproveitaram muito bem as poucas oportunidades que tiveram.

Na segunda etapa a Ferroviária voltou melhor e encurralou o Foz Cataratas/Coritiba, que se limitava a rebater bolas e tentar ligações diretas da defesa ao ataque. De tanto insistir, as visitantes chegaram ao seu gol através de cobrança de pênalti. Raquel bateu bem no canto direito da goleira Karen, que acertou o canto, mas não chegou à bola. Após sofrer o gol, as atletas do Foz Cataratas/Coritiba se lançaram de forma desorganizada ao ataque, e nem mesmo a expulsão da zagueira do Araraquara fez com que as iguaçuenses chegassem à igualdade no placar.

O Foz Cataratas/Coritiba volta a campo no próximo dia 26 de março, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, onde tentará buscar os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro diante do time da casa o São José.