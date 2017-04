Foz Cataratas/Coritiba e Rio Preto se enfrentaram no sábado, 01º de abril. O jogo abriu a quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Apesar de jogar em casa, as iguaçuenses foram derrotadas pelo placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por Mayara e Jajá contra e Fran descontou para as poderosas.

A equipe do Rio Preto iniciou melhor na partida e desde o início apertou o Foz Cataratas/Coritiba que se defendia bem. Aos 8 minutos de jogo a zaga iguaçuense salvou uma bola na linha. Mas, dois minutos depois uma boa troca de passes da equipe rio pretana deixou Mayara de frente para o gol, ela bateu firme na saída da goleira Karen que nada pode fazer. Aos 20 minutos de jogo, após uma falta no meio de campo, Simeia levantou na área. Jajá tentou cortar, mas a bola desviou na zagueira do Foz e entrou ampliando o placar para o Rio Preto.

No intervalo, o técnico Ivan Carlos acertou a marcação do meio de campo e fez com que a equipe voltasse melhor para a segunda etapa. As iguaçuenses dominavam a partida, mas não conseguiam concretizar o gol. Mas, aos 20 minutos Priscila cruzou, a zaga afastou e de fora da área a volante Fran bateu de primeira sem chances para a goleira do Rio Preto. Após o gol o Foz Cataratas/Coritiba passou a comandar as ações do jogo, mas não conseguiu igualar o placar.

O Foz Cataratas/Coritiba volta a campo na próxima quarta-feira, 05 de abril em Valinhos contra a Ponte Preta.