O Foz Cataratas/Coritiba estreou com derrota no Campeonato Brasileiro 2017.

Jogando fora de casa, o time iguaçuense acabou derrotado pela forte equipe do Santos por 3 a 0.

As sereias da Vila marcaram dois gols na primeira etapa com Sole Jaimes e Patrícia. Apesar de voltar melhor no segundo tempo, as poderosas não conseguiram segurar o time da casa, que fechou o placar com um gol de pênalti de Ketlen.

Apesar do resultado, a equipe está confiante. “Foi apenas o primeiro jogo. Sabíamos que seria difícil, o Santos é um dos favoritos ao título. Agora, é focar na nossa estreia em casa”, diz o vice-presidente do Foz Cataratas/Coritiba, Marcelo Valente.

A equipe da fronteira enfrenta o Ferroviária neste sábado, 18, a partir das 19h, em Foz do Iguaçu. O jogo será disputado no Estádio Pedro Basso.

Os ingressos para esta partida já estão à venda. Nos estandes do Ticket Loko, o bilhete custa apenas R$ 9,99 antecipado. Na bilheteria, será vendido a R$ 19,99. Além do jogo, o público poderá provar comidas diferenciadas no Food Park, ouvir uma boa música e ainda deixar as crianças no espaço de recreação infantil.