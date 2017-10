A equipe do Foz Cataratas/Coritiba embarca nesta terça-feira, 17, para a cidade de Assunção, onde realiza três amistosos na capital paraguaia. A primeira partida será no dia 18 contra a seleção paraguaia sub-20, que se prepara para o Sul-americano de 2018. No dia 19, as meninas da fronteira enfrentam a equipe do Humaitá e no dia 20 as adversárias das iguaçuenses é a equipe da UAA – Universidade Autônoma de Assunção.

Amistosos contra equipes paraguaias são muito comuns na rotina do Foz Cataratas/Coritiba, uma vez por ano a equipe paranaense cruza a fronteira para realizar partidas contra a seleção paraguaia ou contra equipes da capital Assunção.

“Mantemos um bom relacionamento com a Federação Paraguaia de Futebol e com a Conmebol, por isso conseguimos realizar esses intercâmbios com equipes da primeira divisão e com diversas categorias das seleções femininas do Paraguai”, comenta o presidente do Foz Cataratas/Coritiba, Gezi Damaceno Júnior.

Os três amistosos servirão para dar ritmo de jogo ao grupo que foi formado no segundo semestre deste ano para a disputa do Campeonato Paranaense. Das atletas que disputaram o Campeonato Brasileiro no primeiro semestre permaneceram a goleira Quezia, a zagueira Bruna Amrantes, as volantes Thaynara e Verônica, e as atacantes Katielle, Pámela, Rafaela e Camila. Para reforçar o grupo, a diretoria contratou a goleira Jessica, as zagueiras Amanda e Auina, as laterais Letícia, Raquel, Thalyta e Julia, a meia armadora Santos, e as atacantes Joyce, Kamila Chaves e Larissa que não viaja com o elenco, pois está servindo a seleção brasileira sub-20.