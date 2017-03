Após vencer a equipe do São José fora de casa, as poderosas do Foz Cataratas/Coritiba tem mais uma batalha pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As iguaçuense enfrentam nesta quarta-feira 29, às 19 horas no estádio Pedro Basso, as baianas do Vitória.

Para a partida contra o Vitória, o técnico Ivan Carlos não poderá contar apenas com a ala esquerda Katielle Aguilera que sofreu uma pancada no joelho na última partida em casa e está entregue ao departamento médico. O restante do elenco está à disposição do novo comandante iguaçuense

Para a volante Priscila autora do primeiro gol do Cataratas/Coritiba em São José dos Campos, é importante vencer dentro de casa e pontuar fora. “Precisamos vencer dentro de casa para presentear a nossa torcida que sempre nos apoia, sabemos que eles lotarão o Pedro Basso mais uma vez e nos apoiaram em busca de mais uma vitória”.

Foz Cataratas/Coritiba e o Vitória da Bahia se enfrentaram apenas uma vez pelo Campeonato Brasileiro, foi no ano passado quando a equipe da fronteira venceu em pleno Barradão por dois a zero com gols de Priscila e Pámela.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos com desconto no Ticket Loko da Avenida Brasil, Rafain Chopp e Shopping Catuaí Palladium e Cinco Elementos Turismo, na Avenida Brasil.

Serviço

Foz Cataratas/Coritiba X Vitória da Bahia

Estádio Pedro Basso

Quarta-feira 29 de março às 19 horas

Abertura dos portões e Food Park 18h30