Debaixo de muita chuva as equipes do Foz Cataratas/Coritiba e do Ouro Verde/Toledo se enfrentaram na tarde do último sábado na cidade de São José das Palmeiras em um jogo- treino. As duas equipes buscam acertar seus elencos para as competições que disputarão nesta temporada. Enquanto o Foz Cataratas/Coritiba busca encontrar a melhor formação para a estreia no Brasileirão 2017, o Toledo queria dar ritmo de jogo às atletas que utilizará no campeonato estadual.

Os gols do Foz Cataratas/Coritiba foram marcados por Katielle (2), Pámela (2), Vero, Taiana Tcheury, Tainá e Camila. A partida serviu para que o técnico Marcelo Frigério pudesse testar algumas variáveis da sua equipe, e ao mesmo tempo testar jovens atletas em situação de jogo.

O Foz Cataratas/Coritiba volta a campo na próxima quarta-feira, 08, quando enfrenta no estádio Pedro Basso a equipe paraguaia do Humaita, para comemorar o dia Internacional da Mulher. O evento que inicia às 18 horas vai contar com um festival gastronômico, espaço de saúde, brinquedos e atrações culturais.