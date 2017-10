A equipe do Foz Cataratas/Coritiba iniciou com o pé direito a série de três amistosos que realiza na cidade de Assunção no Paraguai. Na manha desta quarta-feira, 18, as meninas da fronteira jogaram contra a seleção paraguaia sub-20 e venceram pela placar de 4 a 1. Os gols das paranaenses foram marcados por Pámela (2), Thaynara e Kamila Chaves, descontou para o Paraguai Fabíola Sandoval. A partida foi realizada no centro de treinamento de seleções em Ypané, nas proximidades da capital Assunção.

Devido ao forte calor as duas equipes iniciaram a parida poupando energias, o Foz Cataratas/Coritiba encontrou dificuldades para tocar a bola, a seleção paraguaia por sua vez marcava muito forte e investia em contra ataques. Mas foi a equipe brasileira quem abriu o placar, a atacante Pámela recebeu a bola na entrada da área e em velocidade driblou duas vezes a zagueira antes de concluir em gol.

Após abrir o placar à equipe se encontrou em campo, passou a controlar as ações ofensivas levando perigo ao gol paraguaio. No último minuto da etapa inicial, a volante Thaynara recebeu a bola fora da área, livrou-se da marcação e bateu no canto oposto da goleira paraguaia que nada pode fazer. Final da primeira etapa Foz Cataratas/Coritiba dois, seleção paraguaia sub-20 zero.

O segundo tempo começou mais movimentado, a seleção paraguaia lançou-se ao ataque, mas o setor defensivo do Foz Cataratas/Coritiba muito bem postado neutralizava as jogadas adversárias. Trabalhando bem a bola o meio campo iguaçuense criou várias jogadas ofensivas, em uma delas a atacante Pámela, desta vez pelo lado direito do campo recebeu a bola, avançou e na saída da goleira paraguaia tocou para o fundo das redes marcando seu segundo gol e o terceiro de sua equipe.

Com muita liberdade pelas beiradas do campo, as jogadas do Foz Cataratas/Coritiba levavam muito perigo a defesa paraguaia, e foi pelos lados do campo que surgiu o quarto gol das iguaçuenses, Pámela carregou a bola livrou-se da marcação e rolou para o meio da pequena área, a centro avante Kamila Chaves chegou de frente para o gol e de perna esquerda marcou o quarto gol da equipe da fronteira. A seleção paraguaia fez seu gol de honra após a cobrança de escanteio, a bola cruzou toda a área até encontrar a cabeça da atacante Fabíola Sandoval. O Foz Cataratas/Coritiba volta a campo nesta quinta-feira, 19 contra a equipe do Humaitá.