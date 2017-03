Foz do Iguaçu foi eleita como sede do maior evento mágico da América Latina, o XIV Congresso Latino-americano de Mágica, o Flasoma, que ocorrerá em fevereiro de 2020. A defesa da candidatura do Destino Iguaçu foi feita pelo vice-presidente do Núcleo Mágico do Ceará, Fernando Dantas durante a edição deste ano realizada no mês passado, em Buenos Aires. Escolhido como presidente da 14ª edição do evento, Dantas estava empenhado em trazer o congresso para o país. “Estamos entusiasmados e vamos trabalhar fortemente para que o Flasoma Brasil seja um sucesso”, garante.

No encontro são esperados mais de 600 mágicos e ilusionistas de toda a América Latina e de países como França, Espanha, Suíça e Coréia. Na programação estão previstas conferências, competições e feira.

Além da ampla e qualificada infraestrutura para eventos internacionais, a localização também foi decisiva para a escolha de Foz do Iguaçu como cidade sede do congresso. “Para Foz do Iguaçu é uma oportunidade de se apresentar como Destino pronto e apto a receber ainda mais turistas da américa latina e também da Europa”, avalia o gerente do departamento de eventos do Iguassu CVB, Alexandre Jung.