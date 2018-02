Em pleno feriado de Carnaval, o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, participa da 11ª edição da Routes Americas 2018, a mais importante feira da indústria da aviação civil do continente americano, que acontecerá entre os dias 13 e 15 de fevereiro, em Quito, capital do Equador. Evento reunirá representantes de 80 companhias aéreas, 150 aeroportos e 35 destinos turísticos.

De acordo com o secretário, que estará acompanhado de representantes da Infraero e da Promo Inteligência Turística, consultoria contratada pela Gestão Integrada do Turismo, participação na Routes Américas será “uma oportunidade de estreitar relacionamento com as companhias aéreas, negociar acordos de codeshare e captar novos voos para o destino”.

Foz do Iguaçu é o único destino turístico brasileiro a marcar presença no evento. “Temos 14 reuniões marcadas com companhias aéreas que demonstram interesse em conhecer o nosso potencial”, afirma Piolla.

Atrair mais voos de países da América do Sul e América Central para o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu é um dos maiores desafios para incrementar o fluxo de turistas estrangeiros. Segundo Piolla, a ampliação da oferta de assentos resultará na diminuição do custo das passagens aéreas e, consequentemente, possibilitará a vinda de mais turistas estrangeiros para o destino. Com o aumento do fluxo turístico, haverá impacto positivo na economia local.

“Foco é melhorar nossa conectividade aérea com países da América do Sul e da América Central. É o que a pista atual do nosso aeroporto nos permite neste momento. Mas já iniciaremos contatos de prospecção de voos para América do Norte e países europeus, pois temos a perspectiva de ampliação da pista do aeroporto de 2.195 para 3 mil metros”, afirma.

Piolla está otimista com as negociações envolvendo a Copa Airlines para lançamento, ainda este ano, de voo direto ligando Foz do Iguaçu à Cidade do Panamá. “Hub da Copa no Panamá nos conectará diretamente com Canadá, Estados Unidos, México e o Caribe. Com a implantação do visto eletrônico para os turistas dos Estados Unidos e do Canadá, será um importante elo de ligação para esses mercados”, acredita.

Potencial

De acordo com a Infraero, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu registrou movimentação recorde no ano passado, com crescimento de 17,64% do número de embarques e desembarques em relação a 2016, sendo o maior dentre os 30 principais aeroportos do Brasil. Foram 2,1 milhões de passageiros em 2017. Este número mostra um crescimento acima da média entre os aeroportos brasileiros, que registraram crescimento de 2% a 5%.

Atualmente o terminal opera com uma média de 27 voos diários e possui capacidade para receber até 2,8 milhões de passageiros por ano. Terminal de passageiros será repaginado este ano e vai receber os tão esperados fingers.