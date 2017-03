A prefeita de Foz do Iguaçu, Inês Weizemann, recebeu o prefeito da cidade paraguaia Hernandárias, Ruben Rojas, para debater sobre a troca de informações durante a Feira Internacional de Imóveis, que será realizada tanto no Brasil quanto no Paraguai.

Participaram da reunião representantes da Câmara de Vereadores de Hernandárias, da Secretaria de Indústria e Comércio da cidade vizinha, além das Secretarias de Planejamento, Turismo e Trabalho, Desenvolvimento Socioeconômico, Indústria e Comércio. Também esteve presente o vice-presidente do Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná (Secovi-PR), Regional Cataratas, Jilson Pereira.

A feira de imóveis em Hernandárias vai ocorrer de 30 de junho a 8 de julho, envolvendo donos de imobiliárias do Brasil e Paraguai. A ideia é expandir também para a cidade Puerto Iguazú, na Argentina.

“Esse foi o princípio a visão que nós tivemos e é de justamente a gente aproximar as três cidades da fronteira e para a gente poder expor e mostrar os produtos que cada cidade tem. Nós temos aqui brasileiro que investe no lado paraguaio, paraguaio que investe no Brasil e também na Argentina, e estamos tão próximos, mas não temos essa divulgação e essa aproximação justamente no ramo que a gente desenvolve, que é o ramo imobiliário”, destacou o vice-presidente do Secovi-PR em Foz, Jilson Pereira.

Segundo informações da Secretaria de Indústria e Comércio de Hernandárias, das 30 empresas existentes na cidade paraguaia, aproximadamente 90% delas são de empresários brasileiros. A secretária Salete Horst lembrou que é fundamental buscar o que a cidade vizinha tem de melhor para trazer a Foz.

“É muito importante a gente analisar o que Hernandárias está fazendo, o que tem de diferencial lá e o que nós podemos trazer desse industrial aqui para o nosso parque industrial e tentar aproximar as duas cidades. Esse foi o passo que o prefeito de Hernandárias e vereadores tiveram, para essa aproximação e que nossas cidades sejam irmãs na busca do desenvolvimento, tanto do turismo, quanto da indústria”, explicou.

Cidades-irmãs

As cidades de Foz do Iguaçu e Hernandárias são consideradas cidades-irmãs, através de um projeto aprovado em 2016 pela Câmara de Vereadores das duas cidades. O acordo foi assinado no dia 30 de julho, coincidentemente o Dia da Amizade. O acordo permite a realização de programas mútuos de cooperação e fraternidade, através do desenvolvimento de intercâmbios cultural, social, turístico e econômico.

O prefeito de Hernandárias, Ruben Rojas, enalteceu a importância dessa troca de conhecimento entre as duas cidades. “Isso é de fundamental importância, especialmente para nós que temos muito a aprender com Foz do Iguaçu, especialmente no setor de turismo. Temos uma parceria de irmandade entre as duas cidades, ligadas pela usina de Itaipu, e necessitamos de sua capacidade e experiência que tem sua gente aqui, para que possamos melhorar também a nossa comunidade”, disse.