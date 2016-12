De acordo com o jornal Estadão, a cidade de Foz do Iguaçu foi considerada um dos 10 destinos mais promissores de 2017.

A enquete feita pela equipe Viagem é realizada desde 2013 e leva em consideração pontos como percepção do mercado e do consumidor, eventos, situação política e econômica, entre outros fatores. Além das opiniões dos jurados, especialistas neste nicho, a pesquisa também contou com a votação popular, onde 470 pessoas puderam escolher seu destino preferido.

Dos 10 destinos citados pelo jornal, apenas três são brasileiros: Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Tiradentes.

Na descrição sobre Foz do Iguaçu, o especial diz que a cidade é perfeita para vários públicos, como casais, famílias e grupos. “Junto com Gramado e Balneário Camboriú, forma o triunvirato de destinos que podem substituir a Flórida para viagens em família”, explica o colunista do Viagem Ricardo Freire.

O texto ainda ressalta a ampla rede hoteleira da cidade, que vai de hostels a hotéis cinco-estrelas.

Apenas duas ressalvas. A matéria destaca a reinauguração do Marco das Três Fronteira e diz que o atrativo limita Argentina, Brasil e Uruguai. Entretanto, o local marca a divisa entre Argentina, Brasil e Paraguai. Outra informação errônea é que não é permitido atravessar a fronteira portando a CNH. Mas, turistas que desejam conhecer o Parque Nacional do Iguazú ou a cidade argentina de Puerto Iguazú (vizinha de Foz), conseguem entrar no país portando apenas a Carteira Nacional de Habilitação.

Confira o especial completo, aqui.

Quer fazer ecoturismo em Foz do Iguaçu?