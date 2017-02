O Foz Cataratas Futsal vai disputar a maior competição do Brasil e uma das maiores do mundo. O projeto do Foz Cataratas Futsal contou com a aprovação de todos os clubes franqueados e a equipe foi convidada a integrar o seleto grupo dos 20 melhores times de futsal do país, em reunião da Liga Nacional de Futsal (LNF), realizada no Hotel Transamérica, em São Paulo, em 9 de fevereiro.

O convite para a Liga Nacional é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido fora de quadra pela Diretoria do Foz Cataratas Futsal. Foi inserido no time conceitos de gestão empresarial, como planejamento estratégico e melhoria contínua. A força do futsal iguaçuense e o investimento nas categorias de base tem o maior destaque. Prova disso é a recente conquista do tetra campeonato paranaense sub20.

A participação da equipe das três fronteiras despertou uma grande expectativa no meio esportivo. Foz do Iguaçu já teve uma das melhores equipes do país, um time campeão que tinha grandes craques. No final dos anos 90 o ginásio Costa Cavalcanti foi palco de grandes jogos e a torcida iguaçuense fazia um grande espetáculo fora de quadra. Foi uma época que deixou muitas lembranças na memória do torcedor iguaçuense.

Foram muitos anos fora do cenário nacional, mas o sonho de voltar a ser uma grande equipe nunca deixou de existir. Agora, a cidade vive novamente a expectativa de reviver as emoções de grandes jogos, de participar do melhor futsal do país.

A participação na LNF deve ser muito comemorada. Os jogos tem transmissão ao vivo pelo canal SPORTV e tem a audiência de 40 milhões de pessoas que acompanham os jogos.

A cobertura da mídia nacional vai aumentar a exposição de Foz do Iguaçu e o time será mais uma força para divulgar a cidade e os atrativos turísticos. O resultado esperado é de vitórias dentro das quadras e o aumento da quantidade de turistas, ajudando no crescimento socioeconômico de Foz do Iguaçu.

Confirmada a participação na LNF, a Diretoria do Foz Cataratas Futsal está trabalhando para formar um time competitivo. Já estão confirmados alguns reforços, como os goleiros Gian Wolwerine (goleiro com participação na seleção brasileira de futsal) e João Paulo (Ex Maringa), os Fixos Venancio (ex-intelli futsal), Leo Costa (Ex Copagril) e Murilo (Ex Foz Cataratas), os alas Daniel Feitosa (Ex Guarapuava), Neto (ex Foz Cataratas), Leaderson (Ex Floripa) e Luciano (ex Paranavai), os Pivos Vini (ex Floripa) e Elenilson (ex Cascavel).

Permanecem na equipe, o goleiro Ari, o fixo Leonardo Evangelista, os alas Romarinho e Willian Brandão. Os atletas Evandro Rafagnin, Pedro Beraldo e Maicon Moreira foram promovidos das categorias de base e irão integrar o time principal. A Comissão técnica da última temporada foi mantida e irá comandar a equipe na LNF: Bill (supervisor), Luciano Bonfim (técnico), Marlus Socolovisky (preparador físico), Pedrão (assistente) e Dr. Anderson Kirihara (fisioterapeuta).

A equipe já está treinando diariamente em dois períodos. Nesse início os atletas estão realizando um trabalho intensivo de preparação física e os treinos com bola devem se iniciar a partir do dia 20 de fevereiro. A apresentação oficial do Projeto Foz Cataratas LNF 2017 será no dia 21 de março. No evento os atletas se apresentarão para a torcida e patrocinadores com as novas camisas do time. Nos próximos dias a diretoria deverá lançar um programa sócio torcedor. O objetivo é que um grande número de iguaçuenses apoie o time e ajudem a manter o projeto.