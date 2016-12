O Foz Futebol Clube, equipe de futebol de Foz do Iguaçu, está com inscrições abertas para garotos que desejam ser jogadores de futebol. O prazo para a inscrição de candidatos a atletas profissionais para a turma de janeiro encerra-se na próxima sexta-feira, 30. As avaliações tem início na terça, 03 de janeiro.

“Montamos uma estrutura independente para avaliações que atendem com tranquilidade 30 atletas e restam poucas vagas para a turma que inicia na semana que vem”, explica Arif Osman, gestor do Foz do Iguaçu FC.

Em 2016, o Foz do Iguaçu Futebol Clube ousou ao formar seu elenco no Paranaense com cerca de 80% dos atletas vindos de suas categorias de base. Além de ter garantido a permanência pelo terceiro ano consecutivo na elite do futebol paranaense , de ter chegado às quartas-de-final e de encerrar sua participação novamente invicto jogando na capital, o caixa do clube foi reforçado com a negociação de seis atletas. São eles: os atacantes Pepê e o volante Adrian , contratados pelo Grêmio (RS); os atacantes Safira e Marcelo, contratados pelo Londrina (PR); o lateral Luiz Beltrame , contratado pelo Palmeiras (SP), e o lateral Chilavert, contratado pelo Barra FC (SC).

Arif Osman explica que nas avaliações técnicas que ocorre de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017, os candidatos terão a disposição toda a estrutura do Foz do Iguaçu FC.

Ou seja, a comissão técnica completa com técnico, preparador de goleiros, preparador físico, fisioterapeuta, massagista; transporte, material de treino da patrocinadora oficial do clube, suplementos, clínica de fisioterapia e academia.

“Para os atletas de outras cidades, disponibilizaremos ainda nossa Casa do Atleta, localizada no centro de Foz do Iguaçu e que conta com jogo de cama, toalhas, lavanderia,refeitório completo ( café-da-manhã, almoço e Jantar), TVs, ar condicionado, Sky, internet, sala de jogos (Pebolim e Sinuca) e quartos confortáveis”, explica o gestor.

As inscrições estão abertas para atletas a partir de 14 anos de idade. Para outras informações entrar em contato pelo whats: (45) 99975-1829.

“ Mais do que encontrarmos novos craques, queremos realizar sonhos”, finaliza Arif Osman.