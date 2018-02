A Secretaria Municipal da Fazenda de Foz do Iguaçu confirmou que o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) não sofrerá nenhum aumento em 2018. De acordo com o secretário a pasta, Erton René Neuhaus, apenas os imóveis que passaram por obras de reforma ou ampliação terão o valor corrigido conforme as benfeitorias realizadas.

Este ano a Secretaria da Fazenda adotou um novo modelo de cobrança, a exemplo de como é feito pelo Governo do Estado com o IPVA. “Não serão distribuídos carnês, apenas cartas informativas contendo a opção de pagamento em cota única ou com as duas primeiras parcelas” adiantou Erton. Serão enviadas 110 mil correspondências aos endereços que constam no cadastro municipal de contribuintes.

A cobrança do IPTU será entregue pelos Correios a partir do dia 19 de fevereiro, mas as informações para o pagamento, inclusive com faturas, estarão disponíveis na página da Prefeitura a partir do dia 9. Basta acessar o site: pmfi.pr.gov.br, no link Prefeitura 24 horas e consultar o valor do IPTU com o número da inscrição imobiliária.

Formas de Pagamento

Quem optar pelo pagamento em cota única terá 10% de desconto. O desconto progressivo segue sendo aplicado e quem fez o pagamento em cota única nos últimos anos pode ter um desconto ainda maior, de 15% a 20%. Já o contribuinte que optar pelo pagamento parcelado, receberá, numa segunda remessa, os demais boletos.

“Através do nosso sistema, seremos informados se o morador pagar o IPTU a vista ou optar pelo parcelamento. Neste caso, ele receberá as demais parcelas (que podem chegar até 8) em uma segunda remessa”, reiterou o Diretor de Receita, Henrique Sousa Neto.

A proposta da prefeitura é gerar economia com este formato de cobrança, já muito bem aceita pela população, tendo em vista o modelo do IPVA. “Quando enviamos um carnê, temos um custo alto de impressões com a gráfica, além do desperdício de papel, quando o contribuinte paga em cota única, e não utiliza as outras folhas”, lembrou o secretário Erton René.

Isenção

Estarão isentos ao pagamento do IPTU proprietários de um único imóvel de uso residencial, que tenham mais de 60 anos, com renda comprovada de até três salários mínimos e pessoas portadoras de algum problema de saúde ou que tenham mobilidade reduzida. O requerimento de isenção deverá ser feito até 14 de maio na Secretaria da Fazenda. A expectativa do município é arrecadar R$ 65 milhões com o IPTU de 2018.