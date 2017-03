Foz do Iguaçu irá participar, no período de 04 a 06 de abril, do World Travel Market Latin America, em São Paulo, evento focado em oportunidades de negócios entre profissionais da indústria do turismo do mundo todo. Direcionado aos segmentos de Turismo de Lazer e Turismo Corporativo, a WTM estimula o aumento de negócios e reforça o posicionamento da América Latina no mercado global e é considerada a maior já realizada no Brasil desde 2013.

Mais de 20 profissionais do Destino Iguaçu vão atender clientes potenciais em um estande de 55 m². Segundo os organizadores, o evento deste ano irá apresentar um aumento de 30% no número de visitantes e compradores inscritos em relação ao ano passado.

A WTM Latin America e o 47º Encontro Comercial Braztoa, atrairão mais de 15 mil dos mais importantes executivos interessados no setor de viagens da América Latina. A Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) conta atualmente com 90 associados, entre os maiores e mais importantes operadores de turismo do Brasil, que são responsáveis por 90% dos pacotes de viagens de lazer vendidos no país.

A participação do Destino Iguaçu será em conjunto entre a Secretaria Municipal de Turismo (SMTU) e o Iguassu Convention & Visitors Bureau (ICVB) e está incluída na Agenda Integrada de Trabalho proposta para 2017, dentro da estratégia “Foz do Iguaçu Destino do Mundo”, uma parceria entre a SMTU, ICVB, Itaipu Binacional e Comtur. O estande contará com 13 coexpositores entre hotéis, receptivos e atrativos.