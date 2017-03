A 12ª edição do CATARAUTOS 2017 acontecerá nos dias 11 e 12 de março (sábado e domingo no pátio da concessionária Paraguaçu em Foz do Iguaçu. A exposição contará com mais de 100 veículos clássicos de todas as marcas, motos, bicicletas e muito mais. O evento acontece até às 21h deste sábado e amanhã, das 8h às 18h.

Os expositores poderão trazer seus automóveis na manhã de sábado e fazer a inscrição na hora. Valor R$15,00 + 1kg de alimento.

A entrada dos visitantes é Gratuita.

Catarautos

O Clube de Colecionadores de Carros Antigos de Foz do Iguaçu – CATARAUTOS, foi fundado em 2004 por um grupo de amigos apaixonados por carros antigos. Sua finalidade é a de resgatar a memória automobilística ao longo do tempo. Também promove passeios e viagens no Brasil e nos países da América do Sul, bem como exposições de carros, tendo como parceria, entidades beneficentes onde é repassado a metade da arrecadação obtida nos eventos realizados.