Em grande estilo, o Centro de Capacitação Sindhotéis, em parceria com a Uniamerica, disponibiliza as inscrições para a segunda turma do Curso Cozinhas do Mundo, ministrado pelos mais renomados chef’s da Le Cordon Bleu – a mais prestigiada escola de gastronomia do mundo!

A Le Cordon Bleu foi fundada em Paris em 1985, sendo reconhecida atualmente como a mais renomada instituição de ensino na área de gastronomia a nível mundial. Presente em diversos países, buscando nos melhores mercados internacionais e nacionais a profissionalização de práticas gastronômicas, para profissionais da gastronomia, cozinheiros profissionais e amadores.

Essa parceria de sucesso formou em dezembro de 2016 a primeira turma do curso. Foram cinco meses de formação, numa turma composta de alunos brasileiros, argentinos e paraguaios, que aprenderam técnicas de excelência das cozinhas mais importantes do planeta, como a francesa, italiana, mediterrânea, asiática e peruana. Cozinhas do Mundo pode ser realizado por profissionais e amadores e permite aos alunos apreciar sabores, aromas e ter contato com a alta gastronomia, conhecendo as receitas mais clássicas da gastronomia mundial.

O curso, com certificado da Le Cordon Bleu, permitirá ao aluno atuar sobre as exigências do mercado mundial, conhecer normas nacionais e internacionais para manipulação de alimentos, realizar as principais receitas de cada cozinha e ter domínio de técnicas de produção dos mais sofisticados pratos de uma gastronomia de alto nível.

São apenas 18 vagas e as aulas começam em marco.