Se você trabalha no meio ‘dazinternet’, já deve ter ouvido falar do Curitiba Social Mix, o maior evento de cultura digital do Sul do Brasil e um dos maiores do país.

O melhor evento que você ‘rexpeita’, acontece sempre por setembro/outubro na capital paranaense, mas, pensando na galera do oeste do estado, o CSM ampliou e terá uma nova edição em Foz do Iguaçu.

Esta não será a primeira vez que a fronteira recebe uma edição do #IguassuSM. Em 2013, Kéfera, Bic Muller, Não Salvo, Fagner Zadra e companhia, fizeram a internet toda parar para acompanhar o evento em Foz.

Na época, a hashtag #IguSM teve muita repercussão no Twiter. Tanto palestrantes, como participantes, elogiaram muito o evento e puderam conhecer as maravilhas que a cidade oferece.

Este ano, o Iguassu Social Mix acontecerá no dia 13 de maio, também no Hotel Bella Italia. As inscrições ainda não estão abertas. Mas, você pode acompanhar as novidades pela página.

Primeiro palestrante confirmado:

Com exclusividade, tivemos acesso ao nome do primeiro influencer já confirmado para esta edição: Jacaré Banguela. O humorista, possui mais de 500 mil inscritos no canal do Youtube, quase um milhão de curtidas no Facebook e cerca de 500 mil seguidores no Twitter.