Pela primeira vez, Foz do Iguaçu receberá o Congresso Brasileiro de Zoologia. O evento, que será realizado entre os dias 25 de fevereiro e 02 de março, é voltado a profissionais, estudantes, professores e pesquisadores interessados em estudos zoológicos. A edição de 2018 é organizada pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), em conjunto com a Sociedade Brasileira de Zoologia (SBZ) e pesquisadores de outras universidades do Paraná.

Mais de 1.200 pessoas, de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, já estão inscritas no evento – entre os participantes estão desde graduandos até pós-doutores. Também estão confirmadas as presenças de representantes de outros países, como Estados Unidos, Paraguai e Alemanha, por exemplo.

O objetivo do Congresso é promover, incentivar e divulgar os avanços nos estudos da fauna neotropical e incrementar a formação e o reconhecimento do zoólogo como elemento indispensável no inventário e estudo do patrimônio natural dos países, especialmente na América Latina (região com maior diversidade de espécies no mundo). O tema escolhido para esta edição é “Desafios e perspectivas para a Zoologia na América Latina”.

Espera-se, também, aumentar a interação entre os pesquisadores ou gestores que trabalham com organismos cuja distribuição abranja mais de um país e que, por esse motivo, esbarram em entraves burocráticos adicionais que dificultam o estudo e a conservação das espécies em toda sua área de ocorrência.

As submissões de trabalhos já foram encerradas, mas as inscrições para ouvintes ainda estão abertas. Mais informações podem ser obtidas no site do evento (cbz2018.com.br).