A equipe do COC/SMEL/Foz Basquete foi a campeã da Taça Paraná Sub-14 Feminina de forma invicta. Foram seis vitórias em seis partidas e o título da competição depois de quatro dias de disputa.

Depois de vencer as quatro partidas do grupo B, o time iguaçuense derrotou na semi-final a equipe de Caaguazu (Paraguai), convidada do torneio, e garantiu vaga para a partida final contra as grandes favoritas, onde venceu a Sociedade Thalia, de Curitiba, por 47×40.

Esse é o primeiro título dessa geração de atletas nascidas em 2003 e 2004, que ano passado havia terminado em 5° lugar na competição.

Apenas em 2017 o basquete feminino de Foz do Iguaçu já ganhou três títulos na Taça Paraná, a sub-17, sub-13 e agora, sub-14.

Na categoria sub-15 Foz foi vice, e na sub-12, 5° lugar. Duas atletas de Foz foram eleitas para a seleção do campeonato, e ambas foram formadas nos núcleos esportivos da Secretaria de Esportes através do projeto Basquete Sem Fronteiras. Participaram dessa conquista: Rafaela Serrano, Ketlin Rohde, Luz Gabriela Cabral, Emilly Biermann, Fabiola Menezes, Adrielly Morinigo, Maria Gabrielly Ferraz, Jennifer Pereira, Gabriela Amarilla, Michelly Tseng e Graciela Amarilla. O técnico é o professor Douglas Amancio e foi auxiliado pelo professor Claudio Lisboa.

Campeonato Master Feminino

Durante o feriado prolongado o município também sediou o 2º Campeonato de Basquetebol Master Feminino. As campeãs foram às atletas do Maringá Basquete, o segundo lugar foi para o time Interação do Mato Grosso do Sul e em terceiro as Veteranas do Basquete, de Ponta Grossa.

O título de destaque do campeonato foi para Carolina Junqueira, do Maringá Basquete de o de cestinha foi para Alessandra Oliveira, do Interação (MS).

De acordo com a atleta e representante da Abasfi, Fran Alves, o evento tem por finalidade fomentar a integração social esportiva e o desenvolvimento do basquetebol Feminino Master (30+) em Foz do Iguaçu. “A equipe Foz Ladies Master feminino tem como princípio a valorização e desenvolvimento do esporte, promovendo a integração das praticantes em um clima saudável e de companheirismo”, disse.