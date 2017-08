A campanha “ O Sul é Meu Destino”, lançada pelo Ministério do Turismo, vai alavancar o fluxo de visitantes em Foz do Iguaçu. A projeção de crescimento no número de turistas é de 10% já na temporada de verão. A divulgação dos três estados (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) terá início imediato e segue até o dia 23 de setembro em todo o país.

Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, 14,4% de todos os brasileiros que pretendem viajar nos próximos seis meses querem conhecer os atrativos do Sul. A região concentra alguns dos destinos mais procurados por brasileiros e estrangeiros no país, tais como: Foz do Iguaçu, Florianópolis e Gramado.

“A campanha vem num momento importante, que o Destino Iguaçu bate recorde de visitantes. Teremos uma grande visibilidade nacional, juntamente com os demais atrativos turísticos da região Sul. As Cataratas do Iguaçu aparecem com destaque em todas as peças publicitárias”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, que participou do lançamento da campanha com o ministro do Turismo, Marx Beltrão, e o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz.

A ação publicitária tem foco nas cidades de Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, responsáveis pela emissão de 70% dos turistas brasileiros. Com o slogan “Sul. Não dá para contar, tem que conhecer”, a campanha visa atingir jovens, casais, famílias e o turista de negócios.

Serão elaborados anúncios para jornais e revistas, emissoras de TV e peças publicitárias em locais de destaque nos aeroportos e estações de metrô. A estratégia também abrange as redes sociais com a participação de personalidades nascidas na região e atuação de influenciadores digitais.

Serão quatro fases: a primeira com um personagem de grande apelo nacional; a segunda com youtubers que falam para públicos específicos; a terceira, no Twitter, com celebridades nascidas no Sul. O cantor paranaense Michel Teló, a apresentadora gaúcha Renata Fan e a modelo catarinense Mariana Weickert vão interagir pelas redes promovendo seus estados de origem. Na última etapa, alguns dos mais importantes blogueiros de viagem do Brasil vão divulgar os destinos do Sul nos seus canais.

A primeira etapa da promoção dos destinos terá investimento de R$ 5 milhões. A verba é do Ministério do Turismo. O volume total dos recursos aplicado deve chegar a R$ 20 milhões, divididos entre os governos estaduais e a iniciativa privada.

“A expectativa é fecharmos o ano com um crescimento entre 15% e 20% no movimento de turistas, com cerca de 1,8 milhão de visitantes, superando a melhor marca do destino com 1.642.093 pessoas em 2015″, acredita Piolla.

Assista o vídeo da campanha: