Foz e sua torcida diferenciada

Vamos falar dessa torcida. Ela é formada por 65% de mulheres e pasmem com esse número: 95% do público presente nos primeiros jogos do Foz Coritiba está indo pela primeira vez à um estádio de futebol. E o que vimos no Pedro Basso são mulheres acompanhadas de marido, filhos, namorados e até mesmo sozinhas ou com amigos. São diferentes do torcedor comum do futebol masculino. Elas não xingam, apenas torcem e muito. Carrinho para desarmar a adversária é comemorado, assim como uma boa jogada. O sorriso fácil está no rosto da maioria. Isso que o time começou o campeonato com duas derrotas. Depois das duas vitórias consecutivas, a torcida se empolgou de vez. Amanhã, contra o líder Rio Preto, as poderosas vão precisar muito do apoio que vem da arquibancada. Você que já tomou gosto por tudo isso, deve convocar uma amiga, um amigo, parente ou vizinho e trazê-lo junto para apoiar o Foz para mais uma vitória. Um ótimo programa para toda a família, com direito a Food Park e muita alegria.

Jogo fundamental

Mais do que avaliar o time depois dos quatro primeiros jogos onde houve duas derrotas e duas vitórias, o jogo contra o Rio Preto, amanhã às 19h será de fundamental importância para se manter na luta pela classificação. O Foz está em quinto, com pontos iguais ao Flamengo-RJ, mas atrás do time carioca no saldo de gols. O panorama é o seguinte: Santos e Ferroviária estão com 9 pontos e jogam em casa contra Vitória e São José, respectivamente. Devem ganhar e pular para 12 pontos. O Fla pega a Ponte em casa e confirmando o favoritismo vai para 9 pontos. Então mais do que nunca, Foz tem que jogar como gente grande para ganhar do líder e invicto Rio Preto e assim também chegar aos 9 pontos. Com esses resultados se confirmando na rodada deste fim de semana, o Foz ainda não estará entre os quatros do grupo, mas junto, embolado na disputa. E mais do que isso. Ganhar do líder significa que o time do técnico Ivan Carlos tem tudo para assumir o papel de protagonista neste campeonato. Cabe as meninas deixar a vida em campo, como costumam dizer nas entrevistas, e vencer mais essa batalha.

Ney Morales é jornalista formado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nacional del Este, em 1999. Ainda na faculdade começou a trabalhar como repórter esportivo na Rádio Itapiru AM, Paraguai. Um ano depois passou a trabalhar na Rádio Foz AM, em Foz do Iguaçu. Foi setorista do Foz/Futsal. Trabalhou também no Semanário Só Esportes como redator. Desta última experiência lançou várias publicações como jornais e revistas, com destaque para o Avance Foz, que reunia várias entidades e classes. De 2004 até 2012 foi editor da Revista Migrante.

O texto é de inteiramente responsabilidade do colunista e não reflete necessariamente o posicionamento e linha editorial do Portal Clickfoz.