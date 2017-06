A gigante do mercado de vendas online realizou um levantamento de lugares com as seguintes características: belas paisagens, magia do local, elegância da cidade, história, popularidade, entre outras. Levando em conta estes itens, foram divulgados os destinos que mais se destacaram, sem uma ordem em particular. A Expedia, uma das maiores agências de viagens online do mundo, elegeu os 51 destinos mais bonitos do mundo. A lista traz Foz do Iguaçu como um dos locais incríveis para se conhecer em 2017. A empresa é uma das melhores avaliadas por consumidores em 30 países de atuação direta, inclusive no Brasil.

A lista divulgada na Expedia Brasil traz como destaque o principal atrativo da cidade: As Cataratas do Iguaçu. As belas paisagens do local, visitadas por mais de 1,5 milhão de turistas de 172 países, são denominadas como uma das Novas Maravilhas da Natureza graças a magnitude dos seus 275 saltos d’água.

“Sua casa – Parque Nacional do Iguaçu – abriga o maior remanescente de floresta Atlântica da região sul do Brasil, protegendo uma riquíssima biodiversidade, algumas ameaçadas de extinção, como a onça-pintada e o gavião-real”, traz o artigo.

Para o secretário de Turismo, Indústria e Comércio e Projetos Estratégicos de Foz, Gilmar Piolla, “ a escolha do destino pela Expedia, uma das grandes agências do mercado online, mostra que Foz do Iguaçu está em evidência neste segmento e se destaca na preferência dos consumidores pela beleza e qualidade dos atrativos”, comenta.

A Expedia reserva passagens aéreas, hotéis, carros e cruzeiros. A empresa dispõe de um banco de dados com 510 mil estabelecimentos com acomodações em todo o mundo e 500 linhas aéreas ligando dezenas de países.