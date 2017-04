Foz do Iguaçu é um dos destinos turísticos com o melhor custo-benefício do Brasil em 2017, segundo avaliação do Trivago, o maior site do mundo em busca e comparação de preços de hotéis e periféricos em geral.

A lista das cidades brasileiras foi feita com base num índice que combina a média de preços de hotéis com a média de avaliação de seus hóspedes, gerando um ranking com uma pontuação de 0 a 100, segundo o Trivago.

Foz do Iguaçu ganhou a pontuação 95.01 e é avaliada pelo Trivago como um destino que “conta com excelentes meios de hospedagem, em suas mais diversas categorias, atendendo a todos os públicos com ótimo custo-benefício”.

O Destino Iguaçu, informa ainda o site, “possui atrações para todos os públicos e ainda oferece ao turista a possibilidade de visitar três países em uma única viagem, além de opções de compras, gastronomia e cassinos nos países vizinhos”.

O Trivago destaca dois atrativos em especial: “Itaipu e Cataratas, que são o carro chefe, contam com várias opções de atividades, além de circuitos adaptados para pessoas com necessidades especiais”.