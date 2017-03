O atleta iguaçuense Andrey Godoy é o mais novo tricampeão sul-americano de Vela. A disputa ocorreu no Club Náutico Mar Del Plata, na cidade argentina de Mar Del Plata, entre os dias 21 a 26 de fevereiro. O evento reuniu 149 velejadores do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, Equador, Peru e Estados Unidos.

Andrey Godoy venceu a competição após uma disputa acirrada contra a medalhista pan- americana, a uruguaia Dolores, que foi decidida nos últimos 50 metros. Andrey somou 32 pontos, a mesma pontuação da adversária. A disputa foi vencida no critério de desempate.

Com este título, o velejador iguaçuense, de apenas 17 anos, tem agora no currículo os títulos de tricampeão sul-americano (2015, 2016 e 2017); quinto melhor do mundo (2016); bicampeão brasileiro (2016 e 2017) e bicampeão do ranking nacional (2015 e 2016). Em 2015, foi eleito o melhor atleta paranaense do Prêmio Orgulho Paranaense.

O campeonato sul-americano da classe Laser é uma das competições mais disputadas e concorridas do esporte a vela. O evento foi disputado com vento fraco, muita ondulação e temperatura agradável.

O iguaçuense Elizeu da Silva, de 20 anos, garantiu a quarta colocação no geral (terceiro em sua categoria). Para isso, venceu a última das nove regatas disputadas em Mar Del Plata.

Elizeu é considerado um dos atletas mais talentosos do Paraná, com duas participações na seleção brasileira. Já representou o Brasil, no Canadá, e também no Equador. Foi vice campeão brasileiro e ocupa a terceira colocação no ranking nacional.

Andrey e Elizeu obtiveram os melhores resultados entre os brasileiros. Os dois atletas participaram da competição com o patrocínio da Itaipu.