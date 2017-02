Após três jogos e nenhuma vitória no Campeonato Paranaense, a diretoria do Foz do Iguaçu FC apresentou na tarde da segunda-feira, 06, dois novos reforços para a disputa do Estadual.

O atacante Henrique Dias, 32 anos, é velho conhecido da torcida paranaense, principalmente por ter sido responsável por dois importantes títulos do Coritiba (PR) e ter passado por equipes paranaenses como o Paraná Clube e Cascavel. Em 2016, Henrique Dias defendeu o CRAC de Catalão (GO), além de ter tido passagens em sua carreira pelo futebol asiático, carioca e paulista.

Já, o lateral-direito Wanderson Lima, 21 anos, revelado no Vila Nova (GO), atuou na primeira divisão do futebol português, onde ajudou sua equipe o Tondela a permanecer na elite do futebol de Portugal. O lateral defendeu por último a equipe do Anápolis (GO).

“Estamos atentos ao que está acontecendo dentro de campo, mas também buscamos observar o mercado para que possamos trazer jogadores que venham para nossa equipe com o compromisso de vestir a nossa camisa com raça”, disse Negreiros, Supervisor de Futebol do Azulão.

Após a derrota no clássico diante do Cascavel, no domingo, o Foz do Iguaçu FC treina durante a semana visando a partida contra o Coritiba no sábado, 11, na capital paranaense. O Azulão amarga a lanterna da competição com apenas um ponto conquistado.