O Foz do Iguaçu FC deu mais um importante passo rumo a vaga do Campeonato Brasileiro da Série D 2018. Jogando em Campo Largo, a equipe comandada pelo técnico Allan Aal venceu o Andraus Brasil pelo placar de 2 a 1. Os gols foram marcados pelo zagueiro Renan e pelo atacante Gian Luca.

Com a vitória, além de manter a série invicta, o Foz do Iguaçu FC carimbou a classificação para as quartas-de-final com uma rodada de antecedência. “É mais um `degrauzinho`. Nos mantemos invictos e firmes na parte de cima da tabela, e com a certeza de q iremos evoluir ainda mais”, disse o técnico Allan Aal.

O próximo desafio do Azulão será no Estádio ABC pela nona e última rodada da primeira fase da Taça Federação e será mais um clássico do Oeste. No domingo, 24, às 11 horas, o Foz do Iguaçu FC recebe o Toledo Esporte Clube.