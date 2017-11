A Federação Paranaense de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Paranaense 2018 – 1ª Divisão. Na elite do futebol estadual pelo quinto ano, o Foz do Iguaçu FC jogará as duas primeiras rodadas da 1ª Taça diante de sua torcida. O primeiro adversário será o Londrina EC no domingo (21/01), ás 17h; e o segundo adversário será o Toledo EC , na quarta-feira (24/01), às 20h. O Azulão faz sua primeira viagem no dia 28/01 para enfrentar o Prudentópolis.

A fórmula de disputa do Campeonato Estadual teve alteração em relação aos últimos anos. Serão 2 grupos e duas Taças em disputa. Na primeira Taça, as equipes se enfrentam entre os grupos classificando as 2 melhores de cada grupo, para semifinal e final, em um jogo cada.

Na segunda Taça, jogam dentro de seus grupos classificando 2 melhores de cada grupo, para semifinal e final, em um jogo cada. O título será em uma final disputada pelo campeão da cada Taça, em 2 partidas. Se o vencedor de cada Taça for o mesmo, será o Campeão.

As equipes terão um limite de inscrição de 30 atletas e até 5 substituições até o início da segunda Taça. Serão rebaixadas as duas equipes que tiverem conquistado o menor número de pontos na soma das duas Taças.

A pré temporada do Foz do Iguaçu FC tem início no dia 02 de Dezembro.

“ O Negreiros (Supervisor de Futebol) está trabalhando na formação de um elenco forte unindo nossos meninos da base com a experiência de pelo menos mais 12 atletas que estão sendo contratados. O torcedor pode ter certeza que teremos uma equipe guerreira dentro de campo “, finaliza Arif Ahmad Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC.

TABELA – CAMPEONATO PARANAENSE 2018 – 1ª DIVISÃO

1ª Taça

1ª Rodada – 20 e 21/01/2018 – sábado e domingo

Atlético-PR x Maringá

Toledo x Cascavel

União x Paraná Clube

FOZ DO IGUAÇU FC x Londrina

Coritiba x Prudentópolis

Cianorte x Rio Branco-PR

2ª Rodada – 24 e 25/01/2018 – quarta e quinta

Londrina x Maringá

Cascavel x Prudentópolis

Cianorte x União

Paraná x Atlético-PR

FOZ DO IGUAÇU FC x Toledo

Coritiba x Rio Branco-PR

3ª Rodada – 28/01/2018 – domingo

Atlético-PR x Cianorte

Rio Branco-PR x Cascavel

Maringá x Toledo

Paraná x Londrina

União x Coritiba

Prudentópolis x FOZ DO IGUAÇU FC

4ª Rodada – 04/02/2018 – domingo

Rio Branco-PR x FOZ DO IGUAÇU FC

Toledo x Paraná

Coritiba x Atlético-PR

Londrina x Cianorte

União x Cascavel

Prudentópolis x Maringá

5ª Rodada – 10/02/2018 – sábado

Londrina x Coritiba

Cascavel x Atlético-PR

Paraná x Prudentópolis

Cianorte x Toledo

FOZ DO IGUAÇU FC x União

Maringá x Rio Branco-PR

6ª Rodada – 14/02/2018 – quarta-feira

Toledo x Coritiba

Prudentópolis x Cianorte

Cascavel x Londrina

Atlético-PR x FOZ DO IGUAÇU FC

Maringá x União

Rio Branco-PR x Paraná

Semifinal da 1ª Taça

Jogo Único – 18/02/2018 – domingo – 1º colocado A x 2º colocado A

Jogo Único – 18/02/2018 – domingo – 1º colocado B x 2º colocado B

Final da 1ª Taça

Jogo Único – 25/02/2018 – domingo – Vencedor A x Vencedor B

TABELA – CAMPEONATO PARANAENSE 2018 – 1ª DIVISÃO

2ª Taça

1ª Rodada – 03/03/2018 e 04/03/2018 – sábado e domingo

Atlético-PR x União

Cianorte x Paraná

FOZ DO IGUAÇU FC x Cascavel

Coritiba x Maringá

Londrina x Prudentópolis

Rio Branco-PR x Toledo

2ª Rodada – 07/03/2018 – quarta-feira

União x Rio Branco-PR

Maringá x FOZ DO IGUAÇU FC

Cascavel x Cianorte

Prudentópolis x Atlético-PR

Paraná x Coritiba

Toledo x Londrina

3ª Rodada – 10 e 11/03/2018 – sábado e domingo

Atlético-PR x Rio Branco-PR

Paraná x Cascavel

Cianorte x Maringá

Londrina x União

Prudentópolis x Toledo

Coritiba x FOZ DO IGUAÇU FC

4ª Rodada – 17 e 18/03/2018 – sábado e domingo

Coritiba x Cianorte

FOZ DO IGUAÇU FC x Paraná

Maringá x Cascavel

Rio Branco-PR x Prudentópolis

União x Toledo

Atlético-PR x Londrina

5ª Rodada – 21/03/2018 – quarta-feira

Paraná x Maringá

Cascavel x Coritiba

Cianorte x FOZ DO IGUAÇU FC

Prudentópolis x União

Toledo x Atlético-PR

Londrina x Rio Branco-PR

Semifinal da 2ª Taça

Jogo Único – 25/03/2018 – domingo – 1º colocado A x 2º colocado B

Jogo Único – 25/03/2018 – domingo – 1º colocado B x 2º colocado A

Final da 2ª Taça

Jogo Único – 28/03/2018 – quarta-feira – Vencedor 1 x Vencedor 2

Final do Campeonato

Jogo de ida – 01/04/2018 – domingo – campeão 1ª Taça ou 2ª Taça x campeão 2ª Taça ou 1ª Taça

Jogo de volta – 08/04/2018 – domingo – campeão 2ª Taça ou 1ª Taça x campeão 1ª Taça ou 2ª Taça