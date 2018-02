Enquanto o elenco principal segue treinando visando a partida diante do Rio Branco, em Paranaguá, a diretoria trabalha forte também com suas categorias de base.

O diretor de Categorias de Base do Foz do Iguaçu FC, Raul Corrêa, participa nesta quinta-feira, 01º da reunião arbitral que definirá o regulamento do Campeonato Paranaense Sub-19 2018. A reunião terá início às 15h30 na sede da Federação Paranaense , em Curitiba.

“O Foz sempre investiu nas bases e neste ano estaremos ampliando nossa participação para todas as competições organizadas pela FPF”,anuncia Raul Corrêa.

O elenco Sub-19 do Foz do Iguaçu FC vem treinando desde o início do ano no estádio Roque Manoel Dias, no bairro Morumbi, sob o comando do técnico Bebeto (Carlos Alberto Santana) , ex-jogador do Azulão. Completam a comissão técnica : Fábio Salles (Coordenador), Cesar (Preparador Físico) e Neto ( Auxiliar).

PROFISSIONAL PARTICIPA DE APRONTO NO ABC

O próximo desafio do Foz do Iguaçu FC no Paranaense 2018 será no domingo, 04, às 17 horas, em Paranaguá, diante do Rio Branco. O Azulão está na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos. Já, o Rio Branco, ocupa a quinta colocação do Grupo B, com três pontos.

Hoje, a equipe treina pela manhã na Golden Academia. No período da tarde, o técnico Allan Aal comanda o coletivo apronto no ABC. A equipe viaja para Paranaguá na manhã da sexta-feira, 02.