A primeira vitória do Foz do Iguaçu FC veio e fora de casa. Jogando em Prudentópolis contra a equipe local, o elenco comandado pelo técnico Allan Aal trouxe na bagagem três pontos e a vice- liderança do grupo A, com cinco pontos. Cianorte é o líder com a mesma pontuação do Azulão, porém com melhor saldo de gols. Em terceiro vem o Coritiba, também com cinco pontos.

O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado pelo volante André Oliveira aos 38 minutos do segundo tempo. “Foi uma partida aberta, com as duas equipes tendo várias chances de gol, o que valorizou ainda mais nossa vitória”, disse Negreiros, supervisor e auxiliar-técnico do Foz do Iguaçu FC.

O técnico Allan Aal comemorou a vitória via redes sociais destacando a união do grupo. “Um grupo q em menos de um mês de trabalho assumiu o compromisso de fazer o melhor a cada dia e se entregar no limite sempre!!! Parabéns pela vitória fora de casa . Estamos no caminho certo e não vamos parar!!!”.

Depois de uma maratona de três jogos em sete dias, o Azulão tem uma semana de trabalhos para recuperação física e aprimoramento tático. O próximo desafio do Foz do Iguaçu FC será no próximo domingo, 04, 17 horas, em Paranaguá, contra o Rio Branco.