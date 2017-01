O Foz do Iguaçu Futebol Clube realizou na quarta-feira, 18, o seu primeiro jogo-treino sob o comando do técnico Allan Aal. O adversário foi o experiente Nacional (Paraguai) , equipe da primeira divisão do campeonato nacional do vizinho país e que disputará a Copa Sul-Americana 2017. Com um belo gol do meia Bruno Flores , o Azulão da Fronteira venceu pelo placar de 1 a 0. A partida foi disputada no CT do Azulão, situado no Wish Resort, Golf & Convention.

O técnico Allan Aal utilizou a maioria dos 34 jogadores que estão no grupo e gostou do rendimento de seu time . “ Testamos a equipe contra um adversário de qualidade e sentimos que estamos evoluindo e no caminho certo . É claro que poderemos melhorar ainda mais”, frisou.

Apesar de estar com o elenco treinando desde o dia 03 de janeiro, a apresentação oficial dos jogadores será realizada apenas na terça-feira, 24, já que os últimos reforços contratados chegam na cidade nesta semana.

“Apesar do pouco recurso financeiro , estamos montando um elenco competitivo que dará muitas alegrias para nossa torcida”, finaliza Arif Osman, gestor do Foz do Iguaçu FC.