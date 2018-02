Jogando em Paranaguá no último domingo, 04, o Foz Futebol conquistou a sua segunda vitória fora de casa no Paranaense 2018 e agora é o líder do grupo A, com 8 pontos.

A equipe iguaçuense venceu o Rio Branco por 1 a 0. O gol foi marcado por Douglas, aos 18 minutos da segunda etapa.

Até o momento, o Foz Futebol está invicto na competição, com duas vitórias e dois empates. Caso vença a próxima partida, o Azulão poderá garantir classificação para as semifinais com uma rodada de antecedência. O jogo será contra o União de Francisco Beltrão, no sábado, 10, às 16h30. O duelo será disputado no Estádio do ABC. Os ingressos custam R$ 20 antecipados.

Veja os resultados da quarta rodada do Estadual:

Rio Branco 0 x 1 Foz FC

Toledo 0 x 0 Paraná

Londrina 1 x 1 Cianorte

Coritiba 0 x 1 Atlético

União 0 x 2 Cascavel

Prudentópolis 0 x 0 Maringá