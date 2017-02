Mesmo com o anúncio de dois reforços no início da semana, o técnico Allan Aal não poderá novamente contar com seu plantel completo.

Além do lateral direito Lucas Garcia, que se lesionou na partida diante do JMalucelli, estão sob os cuidados do Departamento Médico o volante Roberto, que sofreu uma contusão durante o treino da terça-feira, 07, e o lateral esquerdo Laécio, que levou uma joelhada na cabeça na partida contra o FC Cascavel.

“As situações mais delicadas são dos jogadores Lucas Garcia e Roberto. Garcia ficará afastado por mais 4 semanas e o Roberto, dependendo do resultado da próxima ressonância, poderá ficar afastado por 5 semanas. Já o Laécio estará liberado a partir da próxima segunda-feira “, explica o Dr. Anderson Roberto Kirihara, fisioterapeuta do clube.

Em contrapartida, os dois novos reforços para a disputa do Campeonato Paranaense 2017 apresentados na segunda-feira, 06, o atacante Henrique Dias e o lateral-direito Lima, já estão com seus nomes publicados no BID e podem enfrentar o Coritiba.

Segundo Negreiros, Supervisor de Futebol do Azulão, pelo menos mais dois reforços deverão ser apresentados na próxima semana.

O elenco do Foz do Iguaçu FC viaja na noite da quinta-feira, 09, rumo a Curitiba e na tarde da sexta-feira, treina no Ecoestádio a partir das 15h30.