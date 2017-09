Foz Cataratas Futsal vence o Pato Futsal pela primeira partida das oitavas de final por 5 a 2, em partida realizada no Ginásio Costa Cavalcanti, no sábado, à noite. O Time das Três Fronteiras foi implacável na marcação, no ataque e no entrosamento do grupo. Desde os primeiros segundos da partida a equipe foi para cima sem dar espaço para o adversário. Em um contra-ataque, aos 12 minutos jogados do primeiro tempo, o fixo Leo Costa abre o placar para o Foz em um chute cruzado.

Ainda no primeiro tempo, o Foz Cataratas não se acomoda e cria três grandes jogadas aos 13 minutos. A primeira o ala Canabarro acerta um chute forte obrigando o goleiro Di Fanti a fazer uma defesa espetacular. Logo na sequência, em uma jogada trabalhada a bola sobra pra Vini que bate, mas ela sai mascada. Aos 14 minutos Vini amplia fazendo valer a pressão no ataque.

O segundo tempo começa disputado. Aos quatro minutos Canabarro marca o terceiro gol com um chute no ângulo. O Pato reage aos 6 minutos com um gol de Jamur, em uma jogada ensaiada de falta. Aos 14 minutos o Pato ganha um tiro livre em uma falta muito contestada pela torcida e pela equipe do Foz. Na cobrança Jamur marca o segundo dos visitantes. O Foz continuava pressionando muito e Vini sofre pênalti. Canabarro bate e marca o quarto gol do time da casa. O Pato vai para tudo ou nada com o goleiro linha. A receita não dá muito certo. Vini rouba a bola e faz o gol de sua quadra de defesa liquidando a partida.

O ala William Brandão do Foz Cataratas e o goleiro Di Fanti foram eleitos os craques da partida.

Agenda

O próximo desafio do Foz Cataratas Futsal pela Liga Nacional de Futsal é no sábado, 30, às 19 horas, em Pato Branco. A partida será mais um clássico paranaense da última partida das oitavas de final da Liga. O Foz Cataratas já trabalha para realizar mais uma grande partida.