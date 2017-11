A pesquisa anual realizada pelo Skyscanner, site usado por 60 milhões de pessoas por mês, revelou que Foz do Iguaçu está entre os destinos mais procurados por viajantes em 2018. O levantamento analisou milhões de buscas domésticas e internacionais para apontar 12 destinos-tendência no mundo que prometem atrair turistas brasileiros no período.

De acordo com o site, os viajantes estão cada vez mais interessados em se conectar com a natureza. Entre os 12 destinos selecionados para o ano que vem, oito deles possuem belezas naturais com paisagens deslumbrantes, que proporcionam a pratica de atividades à céu aberto.

No Brasil, Foz do Iguaçu teve o maior crescimento nas buscas com registro de 15%. O principal atrativo turístico da região, o Parque Nacional do Iguaçu, reúne uma série de passeios que convidam o turista para um contato mais próximo com a natureza. A reserva que abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza, é o maior conjunto de quedas d’água do mundo e proporciona encontrar várias espécies da fauna e da flora da floresta subtropical.

O destino paranaense também é o segundo mais visitado pelos turistas estrangeiros no país a lazer e o quarto a receber eventos internacionais, segundo o ranking da ICCA (Associação Internacional de Congressos e Convenções).

Além da Terra das Cataratas, Lençóis, na Chapada Diamantina e Parnaíba, no Piauí, são os outros destinos brasileiros em evidencia na pesquisa do Skyscanner. Patagônia, na Argentina e Deserto do Atacama, no Chile, completam a lista de mais procurados na América do Sul. Os demais estão localizados na África, Ásia e Europa.

Skyscanner

O Skyscanner é um site de agregação de tarifas de viagens. O site é propriedade da Ctrip desde novembro de 2016, a maior empresa de viagens da China. É usado por 60 milhões de pessoas por mês e está disponivel em 30 idiomas. O site é o vencedor de vários prêmios.