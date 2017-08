Provando que craque se faz em casa, o Foz do Iguaçu FC disputou três partidas importantes no último sábado, 26, e garantiu três vitórias com atletas vindos de seu trabalho de base.

Na tarde de sábado, os meninos da parceria Foz do Iguaçu FC /GRESFI entraram em campo na cidade de Assis Chateaubriand para as finais da 18ª Copa Assis de Futebol, considerada um “mini-estadual”, e sagrou-se campeão nas categorias Mirim (13 anos) e Infantil (14 anos). A categoria Pré-infantil (11 anos) conquistou o terceiro lugar na competição.

Treinados pelo competente técnico Philipe “Prainha”, as equipes de base do Foz do Iguaçu FC estão sob responsabilidade dos profissionais do tradicional Clube Gresfi.

O projeto GRESFI/KRAQUES iniciou seus trabalhos em 2013. A escola se destacou entre outras existentes na cidade, principalmente no quesito social, pois além de conceder mais de 20% das vagas para crianças de baixa renda oferece também a oportunidade dos alunos-atletas participarem de competições a nível municipal, estadual, nacional e até mesmo internacional. Tetracampeão municipal, o projeto também detém o título de campeão Sul-americano Sub-13.

Os cerca de 100 alunos do projeto treinam no Clube Gresfi onde contam com uma completa estrutura de campos, piscinas e academia. Neste ano a parceria também disputa o Paranaense Sub-15 e Sub-17.

Os alunos da escolinha do Gresfi passam a vestir a camisa do Foz do Iguaçu FC a partir da categoria infantil. “ Nossa estrutura oferecida com o supervisão técnica do Foz do Iguaçu FC, atende alunos com idade a partir de 11 anos de idade e a partir do infantil (14 anos) os atletas que se destacam passam a integrar oficialmente a base do Azulão. Temos a iniciação tanto no futebol quanto no futsal e mantemos inscrições abertas durante o ano todo”, explica Raul Correa, diretor do GRESFI.

LIDERANÇA NO PROFISSIONAL

Com uma equipe formada em mais de 80 % por atletas oriundos de sua base, o Foz do Iguaçu FC voltou a vencer pela Taça Federação e segue líder invicto na competição.

Jogando na noite do sábado, 26, no ABC, a equipe comandada pelo técnico Allan Aal venceu o Operário pelo placar de 2 a 0 , com gols marcados pelo artilheiro Gian Luca e pelo estreante Kadyn, que veio de empréstimo junto ao Coritiba.

O campeão da Taça Federação garante uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D 2018.

“Chegamos a nossa terceira vitória consecutiva, o que prova que estamos no caminho certo rumo ao nosso principal objetivo, a conquista da vaga para a Série D. Temos muito trabalho ainda pela frente e nosso elenco está focado”, analisa o técnico Allan Aal.

O próximo desafio do Foz do Iguaçu FC será fora de casa. No domingo, 03, às 11 horas, a equipe iguaçuense enfrenta o Maringá, no norte paranaense.