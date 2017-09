O primeiro dia oficial do 66º Congresso Brasileiro de Coloproctologia terá destaque principalmente para três assuntos: assoalho pélvico, tratamento do câncer de colón e do câncer do reto, e as novidades da colonoscopia terapêutica. O tema sobre assoalho pélvico, que compreende os da região baixa do abdômen, será apresentado por palestrantes nacionais e internacionais. “Vamos falar sobre a tão temida incontinência, a capacidade de segurar gases e fezes, que é bastante constrangedora para os pacientes que sofrem com isso. O tratamento e o diagnóstico médico que precisam de muita atenção, todo tipo de suspeita e intuição sem cirurgias e, principalmente, a compreensão da doença pelos pacientes e familiares para que seja possível ajudar estas pessoas da melhor forma possível”, destaca a presidente da SBCP, Maria Cristina Sartor.

Nesta quinta-feira, 21, o Congresso apresenta as inovações no tratamento do câncer do colo e do câncer do reto que podem causar mudanças drásticas e positivas na vida dos pacientes. “Discutiremos as novidades da colonoscopia terapêutica e prevenção de câncer colorretal com novos equipamentos e, em paralelo, teremos cirurgias endoscópicas ao vivo feitas pelo professor Toyonaga do Japão, um dos 18 convidados internacionais”, informa Sartor.

O dia será também de apresentação dos trabalhos científicos produzidos por pesquisadores de todo o país que são extremamente importantes para o progresso da especialidade. Confira a programação completa do congresso no site.

Música e muita emoção na abertura oficial do 66º Congresso Brasileiro de Coloproctologia

A solenidade de abertura do 66º Congresso Brasileiro de Coloproctologia foi realizada na noite de quarta-feira, 20, no salão principal do Hotel Bourbon com presença de quase 1000 pessoas entre participantes do evento, autoridades e convidados. Maria Cristina Sartor, presidente do Congresso e também presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) destacou que a busca pela conscientização das pessoas em realizarem exames preventivos é um dos destaques do evento que reúne especialistas do Brasil e vários países do mundo.

Maria Cristina Sartor disse que o congresso anual é uma oportunidade de dar boas vindas aos novos membros da SBCP, atualização profissional e novos conhecimentos científicos. “Tenham a certeza que procurei longo desse ano contribuirnão só na construção deste Congresso, mas também na condução dos caminhos da nossa Sociedade. Foi um ano de muito trabalho e, felizmente, de muito aprendizado. Tive o privilégio de contar com colegas amigos, empenhados em manter nosso compromisso, tanto do Paraná, quanto de fora do Estado. Também contei com o privilégio de receber conselhos valiosos e importantíssimos de nossos ex-presidentes. Tenho muito a agradecer à Comissão Organizadora, que acredito ter dado amostras de seu valor no dia de hoje a todos os senhores”, destacou a presidente da SBCP.

A abertura do Congresso contou com a presença do Coral de Itaipu que foi criado em 1996 com objetivo de integração dos empregados da Usina de Itaipu. Desde então foram inúmeras apresentações em vários estados brasileiros e em outros países, além de muitos CD’s gravados. As músicas emocionaram a todos e trouxeram alegria para a noite.

O ponto final do primeiro dia de evento foi o coquetel realizado no Salão Cataratas do Hotel Bourbon, um espaço com muita música, um bom bate papo e momentos descontração confraternização para deixar todos prontos para os próximos dias de muito trabalho. O 66º Congresso Brasileiro de Coloproctologia vai até dia 23, próximo sábado, com a participação de mais de 1.200 congressistas e convidados de 18 países. Confira a programação completa do congresso no site.

Avaliação do Pré-congresso

A programação do pré-congresso começou na quarta-feira 20, com cursos e várias palestras sobre assuntos diversos que preocupam os especialistas no trabalho de prevenção e tratamento do câncer de intestino grosso (colón), do reto e ânus. Colonoscopia, doenças inflamatórias intestinais, doenças orificiais que envolvem hemorroidas e fístulas e que atingem o ânus e o reto são alguns dos temas na programação do 66º Congresso Brasileiro de Coloproctologia promovido pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP). O evento segue até sábado (23) no Hotel Bourbon Cataratas Resort, em Foz do Iguaçu.

Dois palestrantes internacionais apresentam as últimas novidades utilizadas no mundo na área da colonoscopia terapêutica, com cirurgias minimamente invasivas e a reavaliação de alguns conceitos já definidos. Os congressistas discutem também sobre a importância de identificação e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis que acometem o ânus especialmente de pessoas imunodeprimidas, aquelas em que o sistema imunológico está comprometido por doença ou por tratamento. Outro assunto em destaque na programação, com a participação de profissionais de várias áreas, é a endometriose, doença dolorosa principalmente entre as mulheres jovens, e que atinge cerca de 6 milhões de mulheres no Brasil.

A presidente do Congresso e da SBPC, Maria Cristina Sartor, revela que o 66º Congresso é considerado o segundo maior do mundo nessa área médica. Dezoito convidados internacionais e cerca de 200 convidados do Brasil, que atuam em diferentes áreas da Coloproctologia, compartilharão suas experiências e conhecimentos aos congressistas. “Além da parte científica, todos cursos e palestras são realizados com muita parte prática para que os profissionais tenham o máximo de contato possível com a realidade dos pacientes. Também utilizamos os recursos da tecnologia para transmissão de cursos ao vivo por videoconferência para o Brasil e até o exterior”, afirma Sartor.

Sobre a SBCP

A Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) é uma associação médica sem finalidade lucrativa que tem o objetivo de congregar os médicos brasileiros que se dedicam à esta especialidade. A SBCP tem a missão de apontar para o coloproctologista as melhores e mais seguras decisões no atendimento das doenças coloproctológicas, estabelecendo os padrões mais atualizados nesta área da prática médica. A sociedade médica de âmbito nacional existe desde 1945 e representa mais de 1600 membros. Tem representatividade em todos os Estados da Federação, por meio de 8 Unidades Regionais, regulamentando o ensino e a atividade da especialidade.