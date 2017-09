Depois do sucesso da prova realizada em Março, o GECEG e seus parceiros estão com as inscrições abertas para o Desafio de Arrancada Solidário da “Semana do Trânsito” programado para o domingo, 17 de setembro. A expectativa é de que o evento tenha mais de 60 carros e motos acelerando na Avenida Portugal.

A exemplo das provas anteriores, o Desafio de Arrancada não terá cobrança de ingressos. “Com o apoio de vários parceiros, poderemos presentear nossa cidade e os amantes do esporte-motor com mais uma prova solidária na Avenida Portugal”, explica Erdiley de Oliveira (Oliveirinha), presidente do GECEG . O acesso para o público será apenas 2 Kg de alimentos que serão arrecadados diretamente pela equipe do Patronato Municipal de Foz do Iguaçu, que realiza um excelente e importantíssimo trabalho social na fronteira.

Os pilotos interessados em participar da prova tem até o dia, 15, para aproveitarem o desconto promocional da “inscrição antecipada”. Até esta data, pilotos de carros e motos pagam R$ 150,00. No dia do evento o valor passa a ser de R$ 250,00. Pilotos de cidades distantes acima de 30 KM de Foz do Iguaçu poderão fazer a sua inscrição no dia da prova com o valor de antecipada. “É uma forma de auxiliarmos os pilotos com os custos de deslocamento como pedágios e combustível”, explica Roberto Mafra, Diretor do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu. As inscrições podem ser feitas no Ademir Comércio de Peças, Dourado Pesca, Evolution Performance e Marquinhos Moto-Peças.

Para mais informações sobre o evento ligue: (45) 99977-5837 , pelo Whats 99991-6972 ou pelo e-mail: blogdomafra@hotmail.com.