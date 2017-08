A passagem do Campeonato Brasileiro de Pôquer, o BSOP (Brazilian Series of Poker), por Foz do Iguaçu, tem tudo para ficar marcada na história. O torneio, que começou a ser disputado em todo o Brasil em 2006 e agora chega à sua 100ª edição justamente na terra das Cataratas, vai distribuir R$ 4 milhões em prêmios para jogadores de pôquer de todo o país e do mundo e, além disso, apresenta uma série de novidades para celebrar este que é o maior e principal circuito nacional do esporte da mente.

O evento acontece entre os dias 31 de agosto e 05 de setembro no hotel Wish Gof Resort & Convention. Entre as novidades, há um torneio inédito, chamado Torneio dos Campeões, oferecido pelo PokerStars (o maior site de pôquer online do mundo) e com distribuição de R$ 60 mil para os oito primeiros. Deste evento, só participam, como sugere o nome, os campeões das 99 etapas anteriores do BSOP, ao longo de mais de dez anos de história do circuito.

O PokerStars também vai oferecer para os vencedores e um acompanhante um coquetel exclusivo no dia 1º de setembro a partir das 17h45 horas, no qual todos os campeões poderão confraternizar e desfrutar deste momento histórico. Há possibilidade de credenciamento de imprensa.

Além disso, diversas promoções como a do “Jogador da Série” e o “Desafio dos Times” também distribuirão somas substanciais de prêmios para os jogadores. Adicionalmente, haverá outras surpresas que os jogadores só descobrirão em Foz do Iguaçu e que somarão ainda mais valor a esta etapa.

Os satélites (classificatórios) online continuam classificando dezenas de competidores por semana no PokerStars e haverá torneios classificatórios para o Main Event até a véspera do início do evento, no dia 30 de Agosto. Nesta semana começaram os torneios Freeroll que premiarão dois jogadores com o pacote completo (buy-in do Main Event e hospedagem no hotel Wish). Portanto, ainda são muitas as formas de se classificar para a maior comemoração do pôquer nacional, pagando muito pouco e até mesmo de forma 100% gratuita.

SOBRE O BSOP

O BSOP é uma série de torneios de poker realizada no Brasil desde 2006. Hoje é o maior evento de poker da América Latina, tendo alcançado o recorde de 3.457 participantes em sua etapa de final da temporada 2015, e com esta marca alcança o status de segundo maior torneio de poker do mundo. O BSOP é realizado em alguns dos melhores destinos turísticos do Brasil e do Uruguai e em algumas das maiores capitais do país. O BSOP 2017 terá 7 etapas.

Sobre o PokerStars

O PokerStars opera os sites de poker online mais populares do mundo, servindo a comunidade global de poker. Desde que foi lançado em 2001, o PokerStars tornou-se a primeira escolha de jogadores em todo o mundo, com mais torneios diários do que em qualquer outro lugar e com a melhor segurança online. Mais de 165 bilhões de mãos foram negociadas na PokerStars, que é mais do que qualquer outro site.

O PokerStars é a marca de jogos online mais licenciada do mundo, com licenças ou aprovações operacionais relacionadas em 17 jurisdições.