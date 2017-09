Neste sábado, 09, das 16h às 22h, acontece em Foz do Iguaçu, a 1ª edição da Feirinha de Artesanato Guarda-Chuva. O evento, será realizado na Esquina Cultural (Rua Minais Gerais com Rui Barbosa, 332 – Centro). A entrada é colaborativa, no valor de R$ 2,00.

De acordo com a expositora Jéssica Flores, o público terá uma grande variedade de produtos no local. “O bacana é que não terão coisas repetidas. Cada artesão trabalha com um produto diferenciado. Eu, por exemplo, estarei comercializando laços”, diz ela.

Na página do evento, os organizadores explicam mais sobre a feirinha. “Este projeto nasceu da busca por um espaço especial para pequenos produtores, focando no artesanato independente e é dedicado às manualidades e artesanias da nossa fronteira. Esta 1ª edição contará com um espectro super colorido de artistas criativos que se destacam pela união da arte com afeto”.

Além de artesanato, o evento contará com setor gastronômico, exposição, cinema e muita música. Mais informações, aqui.