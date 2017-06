Foz do Iguaçu se prepara para receber um dos mais importantes circuitos de festival de música clássica do país. O “Festival 3 Fronteiras”, que acontece dentre os dias 09 a 15 de julho integra o circuito idealizado e dirigido pelo maestro Jean Reis. Festival já acontece há 18 anos, sempre em quatro cidades sucessivamente.

Com o apoio e realização da Fundação Cultural essa é a primeira vez que Foz integra o circuito. Nesta edição, além de Foz estarão participando as cidades de São Paulo-SP, Bagé-RS e Lages –SC. Maestro prestigiado internacionalmente, Reis destaca que a intenção do projeto é aproximar a música clássica do público. “Queremos propiciar para a cidade concertos de nível internacional, que de outras formas, os habitantes precisariam se locomover para centros distantes”, comentou.

O festival se enquadra dentro de circuito que se originou no festival de Música nas Montanhas, em Poços de Caldas, há 18 anos. “O legado do festival para a cidade é bastante significativo, com o desenvolvimento de uma cultura musical, porque desperta interesse nos jovens, formar público e artistas, e estimula ações para divulgar a música de qualidade e bom gosto. Ele se torna um grande patrimônio para as cidades”, explicou Reis.

Festival 3 Fronteiras

O Concerto “Música em Alta Voltagem” acontecerá no domingo, 09, às 20h, no auditório da Fundação Cultural, marcando o início do Festival que contará com apresentações noturnas, sociais, ensaios e oficinas. A programação completa será divulgada na próxima semana.

O presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, destaca que o “Festival 3 Fronteiras” tem o objetivo de projetar Foz do Iguaçu no espaço nacional e internacional da música erudita. O projeto contribui também para a divulgação da cidade e da região das três fronteiras, ampliando os recursos educacionais nesta área. “O festival possibilita a integração, a troca de experiências entre músicos do mundo todo e compartilha a música clássica com a população. Isso fomenta a formação de público e o estímulo à produção”, comentou.

Inscrições abertas

O Festival é destinado a estudantes de violino, viola, violoncelo, contrabaixo e piano. A inscrição pode ser feita através do site www.festival3f.com até dia 30 de junho. A equipe de professores que integra os festivais permanece por uma semana em cada um dos festivais do circuito. Alunos bolsistas acompanham a equipe na formação básica da Orquestra de cada festival. “Cada encerramento de festival representa a abertura do próximo, que acontece no município sucessor”, explicou o Maestro.

Já foram registradas inscrições de bolsistas e músicos de várias regiões do país além de Chile, Paraguai e Argentina. Eles são selecionados a partir de avaliação da capacidade técnica e musical e recebem auxílio para participar do circuito e integrar a orquestra. Toda experiência e aprendizado serão compartilhados em concertos noturnos e sociais com a comunidade, espalhando a música instrumental em asilos, creches, e em praças.