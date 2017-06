Entre os dias 2 e 6 de julho, Foz do Iguaçu receberá um evento inédito e exclusivo, um detox alimentar onde os participantes farão todas as refeições do dia, durante uma semana, baseada na técnica do raw food, ou cozinha crua.

É uma espécie de spa gastronômico, explica a organizadora nutricionista Michelle Cecchin: “O projeto estimula o sistema imunológico, a eliminar toxinas do corpo e auxilia no emagrecimento”.

A alimentação desintoxicante é uma alternativa para limpar o organismo e eliminar alguns problemas, como o aumento de peso com facilidade e dificuldade em responder à determinados planos alimentares, além de promover uma limpeza no organismo.

O responsável pela alimentação dos participantes do projeto será Daniel Francisco de Assis, considerado pelo jornal britânico The Times como expert em alimentação viva, autor do site comidaecologica.com.br e do livro Suco Vivo. Daniel vem ministrando em todo o país cursos sobre a cozinha crudivera ou raw food, que é a filosofia da vida busca preservar o planeta usando o mínimo possível de processados e industrializados.

SEMANA DETOX

Os participantes farão todas as refeições do dia no Hotel Recanto, onde também terão orientações sobre a alimentação detox, vegana e crudivera com um dos maiores especialistas em alimentação viva do mundo.

O projeto começa com uma palestra de orientação no domingo, 02/07. “É um verdadeiro choque de realidade. Daniel nos coloca frente a frente com a natureza e nos apresenta uma realidade de alimentação rica e saudável. Este programa é indicado para todos que querem obter uma maior qualidade de vida e conseguir alcançar o seu foco alimentar”, diz Michelle.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (45) 9 9967-6809 ou e-mail michelle_cecchin@hotmail.com

SOBRE MICHELLE CECCHIN

Michelle Cecchin realiza atendimento em consultório particular e realiza cursos em todo o brasil. Possui graduação em Nutrição pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Pós-Graduação em Nutrição Clínica Funcional, em Nutrição Esportiva Funcional e Fitoterapia. Nutricionista dos atletas da Seleção Brasileira de Canoagem Slalom e do time Foz Cataratas/Coritiba futebol feminino. Também é especializada em antropometria.

