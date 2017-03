Agilidade e segurança na abertura de micro e pequenas empresas: estes são um dos principais objetivos do programa a ser implantado pela Prefeitura em parceria com Sebrae.

A atual gestão municipal dá um passo importante para a desburocratização na abertura de micro e pequenas empresas. No próximo dia 10 de abril, a prefeitura vai lançar o Sistema da Rede Sim, um portal em que empresários, contadores, junta comercial e Município terão acesso à toda rede de informações, evitando a demora nos processos da atividade.

No dia do lançamento estão previstas as presenças de autoridades do Município, empresários ligados ao setor, representantes da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu (Acifi), contadores e empreendedores. O local será definido em breve.

Segundo a secretária de Trabalho, Desenvolvimento Socioeconômico, Indústria e Comércio, Salete Horst, é papel do Município oferecer as ferramentas para a abertura de novas empresas. “Com a Rede Sim já em funcionamento iremos facilitar o trabalho dos contadores que hoje passam por uma grande burocracia. Tudo estará interligado num único sistema, mais ágil, fácil e seguro. A forma de abrir uma empresa será mais clara e transparente, assim como já acontece com o alvará provisório, feito de forma eletrônica”, disse.

O secretário da Fazenda, Erton Neuhaus, destacou que a Rede Sim tem papel importante na resolutividade e desburocratização da forma como os processos eram feitos. “Já tínhamos de ter implantado esse sistema há muito tempo, mas apesar de estarmos lançando agora, estamos trazendo uma forma ainda mais prática e atualizada de utilizar o sistema. Isso vai resultar em mais segurança na abertura das empresas, tanto para o contador quanto para o micro e o pequeno empresário. Tudo será feito dentro do que a legislação permite e o Sebrae é um grande parceiro desta conquista”, comenta.

No Paraná, aproximadamente 200 cidades implantaram o Sistema da Rede Sim. Em Foz do Iguaçu, além do Sebrae e Junta Comercial, as secretariais municipais do Trabalho, Desenvolvimento Socioeconômico, Indústria e Comércio, Tecnologia da Informação, Planejamento e Captação de Recursos, Meio Ambiente e Fazenda estão envolvidas com o programa.