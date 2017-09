Quatro equipes disputam nesta sexta-feira, 29, a finalíssima do 1° Concurso Internacional de Gastronomia da Tríplice Fronteira promovido por quatro instituições de gastronomia de Foz do Iguaçu e região: Instituto Federal do Paraná campus Foz do Iguaçu, Senac, IGA Ciudad del Este e Uniamérica. As equipes são compostas por dois alunos de cursos técnicos de cozinha, curso superior de gastronomia e cursos de formação gastronômica. A iniciativa tem como principal objetivo de valorizar a gastronomia regional, divulgar a formação profissional do ramo e valorizar o ensino da gastronomia local.

A programação da final do concurso acontece das 17 horas às 21 horas na Praça de Alimentação do Shopping Catuaí Palladium. Uma cozinha show será montada para os finalistas preparem o prato para os jurados convidados avaliarem o conceito do prato, técnicas executadas, sabor, aroma, apresentação, entre outros critérios. Cada equipe terá 30 minutos para apresentar o prato (cozinhar e montar) aos jurados. A primeira equipe começa a apresentação às 17h15 e a última equipe às 19h45. O 1º Concurso Internacional de Gastronomia da Tríplice Fronteira conta com apoio da Abrasel Oeste Paraná, Alffainox, Vro Indumetaria Gastronomica e Shopping Catuaí Palladium.

Seletiva do concurso

Cada uma das equipes selecionadas para a final participaram da etapa seletiva que ocorreu em cada uma das quatro instituições promotoras do 1º Concurso Internacional de Gastronomia da Tríplice Fronteira, como forma de seleção dos melhores pratos para o concurso. Os discentes tiveram a missão de criar pratos que demonstrassem as três cozinhas regionais – Brasil, Paraguai e Argentina. Além de demonstrarem técnicas gastronômicas apuradas, o preparo da receita exigiu contextualização e justificativa de acordo com o tema.

Equipes que disputam a final

IFPR – Foz do Iguaçu

Ana Rosa do Rio Sales e Valter Ferreira dos Santos

“Pancetta ao Chimichuri, Chippa Guassu de pinhão e maçã caramelizada na cachaça”

Uniamérica

Victor Luiz da Cunha Fonseca e Matheus Moraes de Mendonça

“Costelinha de Porco acompanhado de Kivevé e redução de Chimichurri”

Senac

Allan Wagner de Santana e Edna Regina Taicico

“Dourado ao Forno em folha de bananeira, com creme de mandioca e Colli de Tomilho”

IGA Ciudad del Este

Ellen Peng de Segovia e Silvio Rubén Cardozo Sanchez

“Kure he’êmby (cerdo agridulce – porco agridoce)”

SERVIÇO

1º Concurso Internacional de Gastronomia da Tríplice Fronteira

Data: 29 de setembro

Horário: das 17 horas às 21 horas

Local: Praça de Eventos do Shopping Catuaí Palladium

Endereço: Av. das Cataratas, 3570 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu – PR