No dia 18 de novembro Foz do Iguaçu será palco do 2º Campeonato de Wakeboard, o Cablestock. O evento, que é aberto ao público, acontece no Wake Iguassu Cable Park e deve reunir cerca de 40 atletas da região, além de participantes do Paraguai e da Argentina. A realização é da Wake Iguassu Cable Park e ADERE (Associação de Desenvolvimento de Esportes Radicais e Ecologia).

As disputas terão início a partir das 12 horas e seguirão ao longo da tarde nas categorias Iniciante, Masculino, Feminino, Intermediário e Open (profissional). A premiação acontece no final da tarde, junto com o pôr do sol mais bonito da fronteira.

Além de acompanhar as manobras radicais, o público poderá participar de oficinas gratuitas de slackline com atletas paranaenses, como Hallan Garcia, campeão da modalidade em 2015 e 2016. Caiaques e pranchas de SUP também estarão disponíveis aos visitantes. Além disso, haverá flash tattoo com Wina Brasil, praça de alimentação e muita música com djs locais.

Wakeboard

No cablepark é utilizado um sistema de cabos que puxam os atletas sobre suas pranchas de um lado a outro, dando-lhes velocidade suficiente para mandar manobras radicais sobre obstáculos colocados na água. De acordo com o atleta e organizador do evento Ettore Oro Amaral, quase não há diferenças entre a prática do esporte nos rios ou no cablepark. “As manobras são iguais, o que muda mesmo é a questão financeira, porque no lago ou rio é preciso ter uma lancha. No cable fica mais fácil aprender e executar as manobras porque a prática é bem maior e o atleta não depende da disposição do barco”, explicou.

Competição

Durante as disputas, cada competidor terá pouco mais de três minutos para percorrer os obstáculos e apresentar o melhor desempenho. Nesta competição, são avaliados o estilo do atleta e a variação, a intensidade, a altura e a distância das manobras. Segundo Ettore, os atletas não são selecionados por idade, mas por nível de evolução no esporte. Os primeiros colocados em cada categoria ganharão troféu e brindes. Os segundos e terceiros colocados receberão medalhas e brindes. O primeiro campeonato aconteceu em agosto do ano passado e reuniu mais de 500 pessoas, entre atletas e público.