Depois de fazer sucesso em diversas cidades brasileiras, o espetáculo teatral Quando o coração transborda será apresentado neste sábado, 18, às 20 horas, no Teatro Barracão, em Foz do Iguaçu. A peça registra um novo olhar sobre a produção cênica da legendária companhia “Esquadrão da Vida”. A apresentação da atriz de Brasília (DF) é gratuita.

A partir de textos, músicas, cartas e lembranças, Maíra Oliveira leva aos palcos a reflexão sobre o ofício do ator, aborda temas intimamente ligados à sociedade brasileira contemporânea e reconstrói sua trajetória como atriz. A artista refaz, também, parte da história da relação com seu pai, o ator Ary Para-raios, criador da companhia Esquadrão da Vida.

Formado nos anos 1970, o Esquadrão da Vida é uma das principais referências artísticas da cidade de Brasília (DF). Para-raios foi o principal responsável por colorir espaços urbanos com acrobacias, músicas e a adaptação de clássicos da dramaturgia universal para o teatro da rua, em uma intensa atividade de popularização das artes cênicas e performáticas.

O trabalho do “Esquadrão” é sinônimo de arte de boa qualidade. Em 2003, depois da morte do diretor da companhia, Maíra Oliveira assumiu a direção da trupe, em que ela já atuava como assistente de direção. Maíra imprimiu, desde então, nas montagens do Esquadrão da Vida, as lições do pai e sua própria visão do teatro de rua. A partir de então, buscou reverenciar a história, sem deixar de mirar a invenção do novo.

Após contatos com os realizadores culturais iguaçuenses, a atriz decidiu apresentar-se na fronteira de forma gratuita, a fim de oferecer arte acessível a todos. “Vir a Foz do Iguaçu é fruto de um encontro de histórias, desde quando conheci a trajetória da família de artistas, que com muita garra, administra o espaço do Teatro Barracão”, enfatiza Maíra Oliveira.

A agenda de Maíra Oliveira em Foz do Iguaçu é resultado de muitas similaridades. “Para nós é um prazer receber o Esquadrão da Vida. Nos emocionamos com a história da companhia, que tanto luta pela arte. Se parece muito com a nossa própria trajetória”, frisa Valentina Rocha, produtora local do espetáculo.

FICHA TÉCNICA

Direção: Maíra Oliveira e João Antonio de Lima Esteves

Direção Musical: Roberto Corrêa

Roteiro: Maíra Oliveira

Atuação: Maíra Oliveira

Preparação Corporal: Daniel Lacourt

Produção: Carvalhedo Produções

Figurino: Maria Carmen

Iluminação: Marcelo Augusto

Programação Visual: Ico Oliveira

PEÇA QUANDO O CORAÇÃO TRANSBORDA

Data: sábado, 18 de novembro, às 20h

Local: Teatro Barracão – Praça da Bíblia

Indicação: 14 anos

Entrada gratuita.

Produção em Foz do Iguaçu: Valentina Rocha Virginio – (45) 3525-2983/99842-8487