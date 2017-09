Entre os dias 20 e 23 de setembro, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) será sede do 13º Congresso Forcine – Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, que traz o eixo temático “Fronteira: limites e permeabilidades”. O evento reúne professores, estudantes, gestores públicos, pesquisadores e profissionais da área de diversas partes do Brasil e de outros países da América Latina, para debater os desafios e as oportunidades do setor do audiovisual em seus diálogos com o ensino. O encontro também busca compreender quais são as dificuldades encontradas pelas escolas da área em sua relação com o mercado. Ainda integram a programação mostras de filmes de escolas de cinema e audiovisual.

A metodologia empregada nos congressos do Forcine tem como objetivo proporcionar espaços de troca de experiências e relatos de práticas no que se refere ao ensino e às políticas públicas das relações escola-mercado de trabalho de cinema e audiovisual. A expectativa dos organizadores do congresso é que haja contribuições de docentes, gestores de políticas públicas e profissionais do mercado nos debates que serão desenvolvidos nas mesas e grupos de trabalho.

A escolha da Unila como local da realização do congresso dialoga com o eixo temático do evento. Para a organização, a Universidade se encontra em um território de fronteiras, o que possibilita intercâmbios culturais, expansão dos limites territoriais e integração com países vizinhos, tanto em suas particularidades como em suas práticas no campo do cinema e audiovisual.

Durante os quatro dias do congresso, os participantes também terão um espaço dedicado ao relacionamento com instituições de ensino, agentes de mercado e gestores públicos, reunidos em mesas de debates e grupos de trabalho. Os debates serão base para a criação da publicação de textos da edição 2017 do Cadernos Forcine Digital, que terá contribuições posteriores de artigos, ensaios, entrevistas e relatos de experiências no campo acadêmico e mercadológico em torno do eixo temático do evento.

Programação

Após a cerimônia de abertura do evento no auditório da Unila – Jardim Universitário, serão realizadas duas mostras no cinema do Cataratas JL Shopping. A primeira é a Mostra Forcine – Festival de Brasília com os filmes vencedores do 1º Festival de Cinema Universitário e a sessão especial de abertura, com um filme convidado que dialogue com o tema do congresso. A programação completa – com mesas, grupos de trabalho e atividades culturais – pode ser acessada no site do evento (congressoforcine2017.wordpress.com), onde os interessados também podem fazer a inscrição.