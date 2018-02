O show “Reparanar – O Paraná em Prosa e Verso” é um projeto que pretende contar parte da história do Estado, desde os primórdios até os dias atuais, com 14 canções de Hardy Guedes. A A apresentação acontece neste sábado, 25, às 20h, na Fundação Cultural e tem entrada franca.

O objetivo do projeto REPARANAR é falar do Paraná, da sua história, da sua gente, dos seus lugares, para que todos pensemos, ou repensemos, o Paraná que queremos para nós e para as futuras gerações, mostrando, ainda, que a poesia está viva e presente em tudo o que nos cerca.

A sílaba RE, no inicio do nome vem de REsgatar, REpensar, REcriar e tudo o mais que se encaixe dentro dessa ideia. Em cada canção, um pouco da fauna, da flora, da poesia que existe ao nosso redor e nem sempre conseguimos percebê-la: lobo-guará, nhundiá, butiá, manacá.

“Apesar dessa conotação regional, procuramos, aos mesmo tempo, usar uma linguagem universal, procurando deixar nas letras das canções alguma mensagem que leve à reflexão, acompanhada da própria emoção, que é a essência da arte”, cita Guedes em sua página social.

“Como o Paraná é tido como um estado sem música própria, à exceção do FANDANGO, procuramos imprimir em cada canção uma linha musical harmônica e rítmica diferente. A ideia é que esse trabalho possa servir como uma convocação para que todos possamos construir um cancioneiro popular paranaense que, certamente, existe, mas se encontra disperso”, conta.

REPARANAR, por fim, termina com R, como os verbos da língua portuguesa, indicando ação, movimento.

Biografia de Hardy Guedes

Hardy Guedes (Hardy Guedes Alcoforado Filho) nasceu no dia 6/3/1947, em Niterói/RJ. Cantor, Compositor, violinista, Escritor, nasceu em Niterói, mudou-se para Curitiba no Paraná em 1976. Atualmente mora em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Compôs sua primeira música aos doze anos de idade. Publicou diversos livros infantis, entre os quais, “A loja da raposa”, com oito edições e “O balaio – primeiro movimento”, com seis edições.Entre suas músicas gravadas estão: “Rodeio e vendaval e calmaria”, por Lydio Roberto, “Rodeio”, no disco Terra de pinho, com o grupo MPB da Universidade Federal do Paraná e “Viver valerá a pena”, que se tornou tema de Primavera da TV Paranaense.

Apresentou-se no Programa Empório Brasil, de Rolando Boldrin. Em 1994, lançou com apoio da Fundação Cultural de Curitiba o CD “Não é pra tocar no rádio” com onze composições de sua autoria, entre as quais “Viver da terra”, “Cantiga de juriti”, “Cheiro de couve-flor” e “Alma de viola”, além de “Rodeio”, com Lydio Roberto e “Viver valerá a pena”, com Milton Zauer.Em 1998, foi tema do programa “Meu Paraná”, da TV Paranaense. Em 1999, recebeu o Prêmio Sharp de Melhor Música Infantil com “Dobradura”, faixa do CD “Pra cantar na escola”.

