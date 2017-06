Como se preparar para uma entrevista de emprego. Este é o tema do curso, que será realizado dia 20 de junho, no horário das 9h às 10h, na Agência do Trabalhador. As inscrições estarão abertas a partir do dia 14 de junho e podem ser feitas no local. As vagas são limitadas.

O curso, parceria entre o Senac e a Agência do Trabalhador, vem ao encontro de uma das principais dificuldades do trabalhador na hora de buscar uma nova vaga. Muitos pretendentes são desclassificados por não conseguirem transmitir o potencial para o emprego desejado.

‘’Alguns candidatos ficam nervosos ou não sabem como se comportar diante de um entrevistador, e perdem a vaga mesmo estando preparados. A ideia é evitar isso e assim qualificar melhor os trabalhadores que procuram uma oportunidade”, explica o diretor de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Adnan El Sayed.

Os trabalhadores receberão orientação sobre como elaborar um curriculum, a postura e a forma de se comunicar na hora da entrevista de emprego e como encontrar a vaga certa no mercado de trabalho. ‘’É uma primeira atividade visando a qualificação e futuramente estudamos a realização de outros cursos com inscrições online e rápida duração, para que o trabalhador participe no momento em que se desloca para a Agência do Trabalhador em busca de vagas’’, completa o diretor.

A Agência do Trabalhador está localizada na Rua Xavier da Silva, número 834, Centro. O telefone do local é 3545-5450.

Contato: Adnan El Sayed (Diretor de Trabalho e Desenvolvimento Econômico) 45 9955-2288 e 2105 -8132.